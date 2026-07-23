Tras caso ‘Rocky’, Javier Díaz promete cero tolerancia al maltrato animal en Saltillo

El caso de “Rocky”, el perrito que falleció luego de ser arrastrado por una camioneta en Saltillo, se convirtió en un llamado para fortalecer las políticas públicas de protección animal en la ciudad. Durante una reunión con colectivos, asociaciones civiles y rescatistas independientes, el alcalde Javier Díaz González anunció nuevas acciones para reforzar el cuidado de los seres sintientes y reiteró que habrá seguimiento al proceso legal derivado de este hecho.

En el encuentro participaron representantes de organizaciones como Dignidad Animal, Salva Una Vida Canina, Misión Miau, Acción y Rescate, Por Amor a los Animales, ADAC, Proyecto Génesis y Lomitos al Rescate, además de rescatistas independientes, integrantes del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal y médicos veterinarios que participaron en la atención de “Rocky”. El alcalde expresó su indignación por lo ocurrido y señaló que este caso debe convertirse en un punto de unión entre autoridades y sociedad civil para fortalecer la cultura de respeto hacia los animales. Díaz González aseguró que el Gobierno Municipal cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para trabajar de manera coordinada con activistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los seres sintientes. “Tenemos todo nuestro apoyo; estamos con ustedes. Nos indigna profundamente esta situación, pero el actuar de una persona no representa lo que somos como sociedad”, afirmó el edil. Como parte de los acuerdos alcanzados, el Ayuntamiento apoyará la construcción de un monumento en memoria de “Rocky”, cuyo lugar de instalación será definido posteriormente. La obra buscará convertirse en un símbolo de empatía, respeto y rechazo al maltrato animal.

Asimismo, el alcalde informó que el Municipio dará acompañamiento al desarrollo de las investigaciones relacionadas con el caso, las cuales se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y del Poder Judicial. Díaz González señaló que mantiene comunicación con el fiscal general Federico Fernández Montañez para conocer los avances del proceso y reiteró que no habrá tolerancia para quienes atenten contra los animales. “Aquí, el que la hace, la paga”, sostuvo el presidente municipal al enfatizar que se buscará que cualquier persona responsable de actos de crueldad enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Dentro de los compromisos establecidos, el alcalde adelantó que propondrá al Cabildo de Saltillo la asignación de un presupuesto específico para el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de fortalecer los programas de bienestar animal, apoyar acciones de rescate y ampliar las estrategias de protección. Durante la reunión también se reconoció la labor del médico veterinario Jesús Humberto Baca Rodríguez, así como de sus colegas Prudencia Garza Martínez y Jesús Juárez, quienes brindaron atención médica a “Rocky” durante los días posteriores al ataque en un intento por salvar su vida. Los participantes coincidieron además en rechazar cualquier expresión de violencia digital relacionada con el caso y destacaron que la defensa de los seres sintientes requiere de la participación responsable de ciudadanos, autoridades y organizaciones. Los representantes de los colectivos reconocieron los avances impulsados por la administración municipal y solicitaron que el Consejo Ciudadano de Bienestar Animal, creado durante el actual gobierno, cuente con mecanismos legales que permitan su permanencia en futuras administraciones. Entre las acciones destacadas por el alcalde se encuentran más de 700 adopciones, campañas de vacunación y esterilización, sanciones por maltrato animal y la creación del Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes, normativa que fortaleció las medidas contra actos de crueldad y abrió mecanismos para la denuncia ciudadana. El reglamento también permitió la creación de la Unidad de Bienestar de los Seres Sintientes, adscrita a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como la integración del Consejo Ciudadano como espacio de participación y coordinación entre autoridades y sociedad.

En la reunión estuvieron presentes también el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Amal Esper Serur; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; la jueza municipal, Paulina Cortés; la coordinadora de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas; la primera visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Claudia Yuvisela Facundo González; y Javier Arsuaga, colaborador del CEBISS.