‘Sin dar un paso atrás’ se mantendrá coordinación en seguridad: Alcalde de Saltillo

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    ‘Sin dar un paso atrás’ se mantendrá coordinación en seguridad: Alcalde de Saltillo
    Javier Díaz González reafirmó su compromiso de trabajar diariamente por la seguridad y tranquilidad de Saltillo. CORTESÍA

La ciudad registra la mayor percepción de seguridad entre las localidades mexicanas con más de un millón de habitantes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con las instituciones de seguridad para mantener la paz y tranquilidad de las familias de la región, durante la ceremonia de toma de protesta, posesión del mando y protesta de bandera del coronel de Infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, como comandante interino del 69 Batallón de Infantería.

Durante el acto, el edil destacó que los resultados del trabajo conjunto han permitido que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México y la ciudad más segura entre las localidades del país con más de un millón de habitantes.

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Asimismo, señaló que la ciudad se ubica como la tercera con mayor percepción de seguridad a nivel nacional, posición que comparte con San Nicolás de los Garza, Nuevo León, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Díaz González resaltó también el desempeño de la Policía Municipal de Saltillo, que se colocó como la tercera corporación más efectiva del país y la cuarta más confiable, según la misma medición.

El presidente municipal subrayó que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la iniciativa privada y la sociedad civil.

“Tendemos la mano al coronel de infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, para seguir trabajando en equipo en materia de seguridad. Trabajamos todos los días sin dar un paso atrás y así vamos a seguir”, afirmó el alcalde.

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En este contexto, Javier Díaz dio la bienvenida al nuevo comandante interino del 69 Batallón de Infantería y manifestó la disposición del Gobierno Municipal para continuar fortaleciendo la colaboración institucional en materia de seguridad.

Rey Ángel Rodríguez Alcocer ingresó como cadete al Heroico Colegio Militar en 1993 y, desde su egreso, ha desarrollado una carrera dentro del Ejército Mexicano, donde ha ocupado diversos cargos en distintas regiones del país.

$!Rey Ángel Rodríguez Alcocer asumió como comandante interino del 69 Batallón de Infantería.
Rey Ángel Rodríguez Alcocer asumió como comandante interino del 69 Batallón de Infantería. CORTESÍA

Durante la ceremonia, el alcalde también reconoció la labor realizada por el coronel Luis Adolfo Márquez Tello, quien estuvo al frente del 69 Batallón de Infantería, y agradeció las acciones emprendidas durante su gestión para contribuir a preservar la tranquilidad y seguridad de las familias saltillenses.

A la ceremonia acudieron también los alcaldes de la región sureste de Coahuila: Tomás Gutiérrez Merino, de Ramos Arizpe; Ana Karen Sánchez Flores, de Arteaga; Fernando Orozco Lara, de Parras de la Fuente; y Mayra Verónica Ramos Rodríguez, de General Cepeda, además de autoridades estatales y federales.

El alcalde reiteró que la seguridad continuará siendo una prioridad para Saltillo y que se mantendrá el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad para conservar los resultados alcanzados y fortalecer las condiciones de paz en la capital de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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