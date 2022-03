Saltillo: ¿ciudadanos se “alían” con taxistas? Concuerdan que falla el 911, en redes

Los usuarios reclamaron que el Sistema de Emergencias 911 no brinda la atención oportuna a la ciudadanía en el momento que se requiere.

En torno a la manifestación de conductores de taxi que bloqueó el paso de la calle de Victoria en el centro histórico de Saltillo, usuarios de redes sociales manifestaron su apoyo a la petición del gremio frente a la tardía respuesta que brinda el Sistema de Emergencias 911 en la atención a emergencias.

Uno de los comentarios realizados en Facebook respaldó la postura de los quejosos que sostuvieron una reunión con una de las comisiones de la Secretaría de Salud de Coahuila con la que se buscaba la modificación del protocolo de atención de emergencias en Saltillo dado que los C4 de la Secretaría de Seguridad Pública son los que autorizan el traslado de una ambulancia.

“Me consta que después de una entrevista por teléfono y video llamada que duró como 40 minutos, terminaron diciendo que no podían darnos el servicio de ambulancia porque mi abuelo estaba consciente y no tenía ninguna herida pero no sé podía mover y tuvimos que ingeniar la forma de llevarlo al hospital...”, menciona el comentario en Facebook.

En otros casos, los usuarios reclamaron que el Sistema de Emergencias 911 no brinda la atención oportuna a la ciudadanía en el momento que se requiere.

“Desgraciadamente el 911 no sirve para nada y con justa razón apoyo a los taxistas como puede pasarles a ellos también a las personas en gral” y “El 911 son puro huevón.. no contestan ..les vale madre...bn x los taxistas...apóyenlos!!!”, son algunos de los comentarios que exigen que la atención a las emergencias sea inmediata en la ciudad de Saltillo.

Por otro lado, uno de los usuarios indicó que esta situación se debe a la supuesta prepotencia del subsecretario Varela que es quien se encuentra encargado de la operación de las ambulancias.

“De por sí es prepotente el subsecretario Varela, puesto que le crearon en esta administración y que por sus pantalones tiene operando las ambulancias en oficinas centrales, puesto que allí son oficinas administrativas, pero bueno, no pasará nada !!!”, señala.