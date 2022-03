Taxistas cierran calle de Victoria pleno centro de Saltillo; exigen cambios en protocolos del 911 para urgencias viales

“Nosotros no somos especialistas en medicina como para poder ver qué es lo que pasa”, reclamó el líder de los agremiados

Después del fallecimiento de un conductor de taxi de 68 años en la ciudad de Saltillo a causa de la supuesta atención tardía que se ha brindado en diversas ocasiones por parte del Sistema de Emergencias 911, el gremio de taxistas de Saltillo bloqueó el paso de la calle de Victoria, a la altura de la Secretaría de Salud de Coahuila para exigir que se brinde atención oportuna en casos de emergencia.

El representante legal del grupo de taxistas de apellido Samaniego mencionó que con esta manifestación se está buscando que se modifique el protocolo de atención de las emergencias ya que son los C4 quienes deben recibir la orden de un médico de este sistema para facilitar los servicios de atención.

“Solicitamos al doctor Bernal que cambie el protocolo del 911 porque existe un médico al que se le pide permiso para solicitar que se atienda la emergencia y él solicita una entrevista de protocolo que llega a durar hasta 45 minutos y al final, te dice que no puede acudir una ambulancia porque no hay sangre, nosotros no somos especialistas en medicina como para poder ver qué es lo que pasa, si hay una urgencia, es necesario que acuda al lugar”, exhorta el abogado.

Recordó que hace poco más de un mes uno de sus compañeros que conducía al volante también falleció a causa de la nula atención de urgencia que recibió al momento de un infarto al corazón ocurrido en la colonia Valle Dorado.

“La ambulancia llegó dos horas después cuando ya había llegado la funeraria, no se pudo hacer nada, entonces queremos el apoyo y que se cambie este protocolo de emergencias porque también cuando los compañeros chocan y se sienten mal, hemos pedido a los oficiales que le hablen a una ambulancia y cuando marcan les dicen que lo tiene que pedir la persona lesionada, entonces, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué debemos hacer para que nos atiendan las emergencias?”, reclama Samaniego.

Apuntó que uno de los argumentos para no enviar las ambulancias es que hacen falta recursos para el combustible, sin embargo, recordó que las contribuciones de la ciudadanía también deben ser utilizadas para estos servicios del ámbito público.

“Todos nosotros pagamos contribuciones como no antecedentes penales, placas, derecho vehicular, nos rebajan de 30 a 60 pesos y estamos de acuerdo en cooperar, pero también queremos que nos ayuden en los accidentes porque estamos batallando todos, los choferes, los autos de alquiler y la ciudadanía”, expuso.

Los agremiados ingresaron alas instalaciones de la Secretaría de Salud y han dejado el paso bloqueado sobre la calle de Victoria hacia Xicoténcatl, en el Centro Histórico de Saltillo por lo que se recomienda tomar vías alternas.