Saltillo: detienen a tres hombres por su presunta participación en homicidio en la Bellavista

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad municipal, las labores de búsqueda se desarrollaron tras el análisis de diversos indicios recabados durante las primeras investigaciones, entre ellos material obtenido a través de cámaras de videovigilancia instaladas en el sector donde ocurrieron los hechos.

Un operativo desplegado por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió la localización y detención del probable responsable de un homicidio registrado en la colonia Bellavista, en Saltillo , hecho que derivó además en la captura de otras dos personas presuntamente involucradas en la riña que antecedió al crimen.

Como resultado de estas acciones, agentes adscritos al Grupo de Reacción Sureste lograron ubicar y detener a Mauricio “N”, originario del estado de Chiapas, señalado como el probable responsable del delito de homicidio. La detención se concretó luego del despliegue operativo efectuado en distintos puntos de la colonia Bellavista.

En el mismo contexto fueron asegurados Sergio Blas “N” y José Marcelo “N”, quienes presuntamente tuvieron participación en la pelea relacionada con el hecho violento. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el grado de intervención que cada uno de los involucrados habría tenido durante el desarrollo de los acontecimientos.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, una vez concluidas las actuaciones correspondientes por parte de los elementos preventivos, las tres personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado.

Será esta representación social la encargada de integrar la carpeta de investigación, recabar los elementos de prueba necesarios y determinar la situación jurídica de los detenidos conforme al avance de las indagatorias.

Las autoridades señalaron que el proceso continuará bajo los cauces legales establecidos, con el propósito de deslindar responsabilidades y esclarecer la participación de cada uno de los involucrados en los hechos ocurridos en la colonia Bellavista.

Con estas detenciones, la investigación relacionada con el homicidio entra en una nueva etapa, en la que corresponderá a la Fiscalía General del Estado definir las acciones legales procedentes contra quienes fueron presentados ante el Ministerio Público.