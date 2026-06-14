Saltillo: riña termina en homicidio en Bellavista; intentó escapar y pedir ayuda

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    Saltillo: riña termina en homicidio en Bellavista; intentó escapar y pedir ayuda
    Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área en el cruce de las calles Reforma y Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante una riña registrada la noche del viernes. ULIISES MARTÍNEZ

Horas después del ataque, autoridades estatales reportaron la detención de un hombre presuntamente vinculado con el homicidio ocurrido en la colonia Bellavista

Un hombre perdió la vida la noche del viernes en la colonia Bellavista, luego de ser lesionado con un arma blanca durante una riña ocurrida en ese sector de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, Fernando, conocido como “El Cinco”, se encontraba en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Reforma y Luis Herrera cuando fue confrontado por tres personas que acudieron a buscarlo. Trascendió que uno de ellos lo señalaba como presunto responsable de un robo.

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$!De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Fernando y conocida entre vecinos como “El Cinco”, intentó ponerse a salvo tras la agresión; sin embargo, fue alcanzada por su atacante a unos metros del lugar donde inició el conflicto.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Fernando y conocida entre vecinos como “El Cinco”, intentó ponerse a salvo tras la agresión; sin embargo, fue alcanzada por su atacante a unos metros del lugar donde inició el conflicto. ULIISES MARTÍNEZ

La discusión entre los involucrados derivó en una pelea física. Durante el altercado, uno de los participantes sacó un arma blanca, por lo que Fernando intentó alejarse del lugar corriendo por varias calles de la colonia.

Sin embargo, al llegar al cruce de Reforma y Pedro Aranda, fue alcanzado y recibió una herida en uno de sus costados. A pesar de la lesión, logró llegar hasta una barbería cercana, donde solicitó ayuda antes de desplomarse.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. ULIISES MARTÍNEZ

Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte realizado al sistema de emergencias, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y, horas más tarde, se informó sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con el homicidio.

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