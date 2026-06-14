Saltillo: riña termina en homicidio en Bellavista; intentó escapar y pedir ayuda

Un hombre perdió la vida la noche del viernes en la colonia Bellavista, luego de ser lesionado con un arma blanca durante una riña ocurrida en ese sector de Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, Fernando, conocido como “El Cinco”, se encontraba en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Reforma y Luis Herrera cuando fue confrontado por tres personas que acudieron a buscarlo. Trascendió que uno de ellos lo señalaba como presunto responsable de un robo.

La discusión entre los involucrados derivó en una pelea física. Durante el altercado, uno de los participantes sacó un arma blanca, por lo que Fernando intentó alejarse del lugar corriendo por varias calles de la colonia. Sin embargo, al llegar al cruce de Reforma y Pedro Aranda, fue alcanzado y recibió una herida en uno de sus costados. A pesar de la lesión, logró llegar hasta una barbería cercana, donde solicitó ayuda antes de desplomarse.

Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte realizado al sistema de emergencias, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y, horas más tarde, se informó sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con el homicidio.