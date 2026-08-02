Saltillo: fotomultas redujeron 52% siniestros viales en 2015

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    Saltillo: fotomultas redujeron 52% siniestros viales en 2015
    La disminución también se reflejó en las muertes y en la gravedad de los accidentes, de acuerdo con informes municipales y testimonios de instituciones de salud VANGUARDIA

En 2015 la Cruz Roja percibió menor magnitud en los siniestros automovilísticos, atribuyendo la reducción a la implementación de las fotomultas

Los siniestros viales en Saltillo se redujeron 52 por ciento durante 2015, primer año en que se implementaron las fotomultas en la ciudad.

A prácticamente 10 años de su cancelación, VANGUARDIA consultó los resultados de la aplicación de este sistema y encontró una reducción tanto en la cantidad de siniestros como en sus consecuencias.

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De acuerdo con documentos del Gobierno Municipal de Saltillo correspondientes a la administración 2014-2017, entre abril y diciembre de 2015 se registraron 220 siniestros. En el mismo periodo de 2014 se contabilizaron 456, lo que representó una disminución de 52 por ciento.

Los registros también indican que durante 2015 hubo cinco fallecimientos derivados de siniestros viales, frente a los 26 reportados un año antes, una reducción de 81 por ciento.

”De esas cinco defunciones, solo dos fueron por exceso de velocidad; las otras tres se debieron a otras causas, como un motociclista sin casco y un atropellamiento”, señala el informe.

El documento también recupera una nota publicada por VANGUARDIA el 25 de septiembre de 2015, en la que el entonces delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, José Luis Dávila Flores, manifestó que percibían una disminución en la atención de personas lesionadas en accidentes automovilísticos.

”Yo sé que hay muchas opiniones a favor y en contra en el tema de las fotomultas, pero la realidad es que vemos que han bajado las atenciones por accidentes y lo tenemos que decir, es la realidad”, expuso entonces Dávila Flores.

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El informe municipal también recopiló observaciones de la Cruz Roja, cuyos registros señalaban que las colisiones y accidentes vehiculares registrados durante ese periodo eran de menor magnitud.

MEJORARON SEGURIDAD VIAL

Esta semana, el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y urbanista José Ruiz Fernández señaló que, si bien las fotomultas presentaron diversos problemas que hicieron inviable su permanencia en Saltillo, el sistema generó beneficios que deben considerarse en la discusión pública sobre su pertinencia.

”Dada la presencia de cámaras en distintos puntos de vialidades de alta afluencia vehicular, las personas que transitaban por ellas inicialmente reducían su velocidad al límite permitido en los puntos señalados”, explicó.

Añadió que, ante la incomodidad de adecuar constantemente la velocidad para evitar una sanción, muchos conductores terminaban manteniendo una marcha acorde con los límites establecidos, lo que facilitó la identificación de infractores.

Según el urbanista, esa conducta se trasladó gradualmente a vialidades donde no existían cámaras, lo que favoreció mejores condiciones de seguridad vial y ayudó a prevenir accidentes de mayor impacto tanto para el patrimonio como para la integridad de las personas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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