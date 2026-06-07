Saltillo: Funcionarios faltan no acuden a casillas y obligan a improvisar reemplazos

La noche del sábado, como ayer lo publicó VANGUARDIA en su página web, circuló en redes sociales el testimonio de una chica que denunciaba la apatía y falta de civilidad de ciudadanos renuentes a participar como funcionarios de casillas durante las jornadas electorales. En la elección del domingo en Saltillo este medio recogió las quejas de capacitadores electorales, inconformes con la irresponsabilidad de personas que renunciaron a asistir o simplemente no se presentaron a la jornada.

En distintas seccionales de la localidad se registró el ausentismo hasta de cuatro funcionarios, que tuvieron que ser sustituidos por votantes que estaban formados en las filas al comienzo de la elección. “Invitas a personas de la fila, ya les dices ‘es una actividad sencilla la que te va a tocar, es poner tinta en el dedo, marcar la credencial...’”, explica Alfredo García, capacitador asistente electoral del INE. Empleados del Instituto contaron a VANGUARDIA cómo algunas personas que debieron de haber fungido como presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes de casilla, simplemente cancelaron su participación a la media noche del sábado. Otros ni siquiera se presentaron, fue el caso de la presidenta de la casilla básica 817, ubicada en le Escuela Gabriela Mistral, en la colonia Fresno, la encargada de custodiar los paquetes electorales y que, sin avisar, no acudió a cumplir con su responsabilidad. “Tuvimos que ir a su casa por el paquete electoral, no da la cara, lo entrega un familiar, ella no contesta llamadas”, dijo García. Y especuló que en algunos casos se trate, posiblemente, de una artimaña de los partidos políticos para sabotear las elecciones.

“Buscan a las personas que van a participar como funcionarias de casilla, resulta que los funcionarios de casilla están afiliados a un partido, reciben algún apoyo y les dicen ‘¿sabes qué?, no vayas, metemos a otra persona”, situación que catalogó de lamentable, cuando el proceso para la selección y capacitación de funcionarios implica un trabajo seis meses. SUSTITUCIONES DE ÚLTIMA HORA Lo mismo sucedió en la casilla 852 de la Escuela José Vasconcelos, en la colonia Balcones, donde cuatro funcionarios entre secretarios, escrutadores y suplentes, fallaron. “Me dieron justificación como a las 12:00 de la noche, enfermedad, traslado al rancho y así. Comprendemos y sabemos que del uno al 10 no estamos completamente seguros, porque hay cambios de decisiones”, declara Esthela Guerrero, también capacitador asistente electoral del INE. Afortunadamente votantes que estaban en la fila accedieron a participar. “Son seis meses de duro trabajo y que visitamos...”, reprochó Guerrero.

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