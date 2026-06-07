De Saltillo, los distritos con más demoras en la instalación de casillas electorales en jornada por el Congreso de Coahuila

De acuerdo con los datos reportados por la Junta Local del INE, media hora antes de las 11:00 de la mañana la organización electoral alcanzó un avance del 97 por ciento en la instalación de las cuatro mil 275 casillas electorales en la entidad.

A punto de las 10:30 de la mañana de este 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que casi el 100 por ciento de las casillas que participarán en la jornada electoral de Coahuila, en la que se renovará el Congreso del Estado, ya habían sido instaladas.

Debido a que la zona horaria en la frontera norte del estado equivale a una hora más, las casillas de esta región fueron de las más avanzadas, registrando a esa hora un 97 por ciento en Piedras Negras y un 100 por ciento en Acuña.

Los distritos que presentaron algunas demoras, junto con el 2 de Piedras Negras, fueron el 3 de Sabinas, el 6 de Frontera y el 7 de Matamoros.

En contraste, los mayores retrasos se registraron en los distritos 12 de Ramos Arizpe, así como en los distritos 13, 14, 15 y 16 de Saltillo, que reportaron porcentajes de instalación de hasta el 91 por ciento a esa hora. En el resto de la entidad, particularmente en los distritos de Torreón, se reportó el 100 por ciento de casillas instaladas.