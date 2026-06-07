De Saltillo, los distritos con más demoras en la instalación de casillas electorales en jornada por el Congreso de Coahuila

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    De Saltillo, los distritos con más demoras en la instalación de casillas electorales en jornada por el Congreso de Coahuila
    En municipios como Torreón y Acuña, la instalación de casillas alcanzó el 100 por ciento de manera oportuna, de acuerdo con el corte del organismo electoral. HÉCTOR GARCÍA

El INE reportó un avance del 97 por ciento en la instalación de casillas en Coahuila durante la jornada electoral, con Saltillo y Ramos Arizpe entre los distritos que registraron mayores retrasos

A punto de las 10:30 de la mañana de este 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que casi el 100 por ciento de las casillas que participarán en la jornada electoral de Coahuila, en la que se renovará el Congreso del Estado, ya habían sido instaladas.

De acuerdo con los datos reportados por la Junta Local del INE, media hora antes de las 11:00 de la mañana la organización electoral alcanzó un avance del 97 por ciento en la instalación de las cuatro mil 275 casillas electorales en la entidad.

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Debido a que la zona horaria en la frontera norte del estado equivale a una hora más, las casillas de esta región fueron de las más avanzadas, registrando a esa hora un 97 por ciento en Piedras Negras y un 100 por ciento en Acuña.

Los distritos que presentaron algunas demoras, junto con el 2 de Piedras Negras, fueron el 3 de Sabinas, el 6 de Frontera y el 7 de Matamoros.

En contraste, los mayores retrasos se registraron en los distritos 12 de Ramos Arizpe, así como en los distritos 13, 14, 15 y 16 de Saltillo, que reportaron porcentajes de instalación de hasta el 91 por ciento a esa hora. En el resto de la entidad, particularmente en los distritos de Torreón, se reportó el 100 por ciento de casillas instaladas.

$!Los distritos que presentaron algunas demoras, junto con el 2 de Piedras Negras, fueron el 3 de Sabinas, el 6 de Frontera y el 7 de Matamoros.
Los distritos que presentaron algunas demoras, junto con el 2 de Piedras Negras, fueron el 3 de Sabinas, el 6 de Frontera y el 7 de Matamoros. OMAR SAUCEDO

Distrito 1 de Acuña 100%

Distrito 2 de PN - 97.61%

Distrito 3 de Sabinas - 99%

Distrito 4 de San Pedro 100%

Distrito 5 de Monclova 100%

Distrito 6 de Frontera 91.81%

Distrito 7 de Matamoros 99%

Distrito 8 de Torreón 100%

Distrito 9 de Torreón 100%

Distrito 10 de Torreón 100%

Distrito 11 de Torreón 100%

Distrito 12 de Ramos Arizpe 93%

Distrito 13 de Saltillo 97%

Distrito 14 de Saltillo 92%

Distrito 15 de Saltillo 91%

Distrito 16 de Saltillo 94%

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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