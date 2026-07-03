Saltillo: incrementan aficionados que acuden a Alameda Zaragoza por triunfos de México

Fue a partir del segundo encuentro, ante Corea del Sur el pasado jueves 18 de junio que los saltillenses comenzaron a arribar al cruce de las calles Purcell y Victoria.

La cantidad de aficionados que han acudido a la Alameda Zaragoza para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana ha incrementado conforme pasan los partidos de la Copa del Mundo.

Desde aquella ocasión, VANGUARDIA estuvo presente y constató que fueron apenas unas decenas de personas las que acudieron con banderas, máscaras, camisetas, trompetas y espuma.

La circulación fue cerrada por los mismos aficionados y prácticamente no hubo presencia policial, por lo que fue común la práctica de sacudir a los vehículos que circularon de norte a sur por la calle Purcell.

La cantidad de personas y la presencia de oficiales de la Policía Municipal incrementó luego del encuentro ante Chequia el pasado miércoles 24 de junio.

En esa ocasión, los oficiales cerraron la circulación de la calle Purcell entre Ramos y Aldama, por lo que no se realizó la agitación de coches, aunque fueron más las personas que acudieron al punto.

Para celebrar la victoria de ese partido, la sacudida de vehículos se hizo en otras ciudades, dejando consecuencias como las 17 personas atropelladas y el linchamiento -y posterior fallecimiento- del conductor en Cabo San Lucas.

Sin duda alguna la mayor cantidad de personas se percibió el pasado martes 30 cuando si bien la aglomeración se concentró de nuevo en la calle de Purcell y Victoria, también hubo presencia prácticamente en todos los alrededores de la Alameda Zaragoza.

Asimismo, la afición se juntó por toda la calle de Victoria y otro contingente también celebró en la Plaza Nueva Tlaxcala, como ha ocurrido en anteriores ocasiones con las celebraciones de los campeones de la Liga MX.

A pesar de la presencia de elementos de policía -hay una caseta justo en Victoria y Purcell– todos los días ha acudido afición con bebidas alcohólicas, además de motociclistas y automovilistas haciendo ruido excesivo con sus motores.

Esto ha supuesto una situación de riesgo principalmente ante aficionados que arrojan latas y botellas de cerveza hacia otros puntos de la aglomeración, en presencia de infantes y adultos mayores.