Saltillo: incrementan aficionados que acuden a Alameda Zaragoza por triunfos de México

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: incrementan aficionados que acuden a Alameda Zaragoza por triunfos de México
    El cruce de las calles Purcell y Victoria se convirtió en el punto de reunión después del partido. HOMERO SÁNCHEZ

En las celebraciones se ha identificado la presencia de bebidas alcohólicas y el lanzamiento de latas y botellas hacia la multitud

La cantidad de aficionados que han acudido a la Alameda Zaragoza para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana ha incrementado conforme pasan los partidos de la Copa del Mundo.

Fue a partir del segundo encuentro, ante Corea del Sur el pasado jueves 18 de junio que los saltillenses comenzaron a arribar al cruce de las calles Purcell y Victoria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-si-si-vuelven-aficionados-a-la-alameda-para-celebrar-el-mexico-vs-chequia-BD21666135

Desde aquella ocasión, VANGUARDIA estuvo presente y constató que fueron apenas unas decenas de personas las que acudieron con banderas, máscaras, camisetas, trompetas y espuma.

La circulación fue cerrada por los mismos aficionados y prácticamente no hubo presencia policial, por lo que fue común la práctica de sacudir a los vehículos que circularon de norte a sur por la calle Purcell.

La cantidad de personas y la presencia de oficiales de la Policía Municipal incrementó luego del encuentro ante Chequia el pasado miércoles 24 de junio.

En esa ocasión, los oficiales cerraron la circulación de la calle Purcell entre Ramos y Aldama, por lo que no se realizó la agitación de coches, aunque fueron más las personas que acudieron al punto.

Para celebrar la victoria de ese partido, la sacudida de vehículos se hizo en otras ciudades, dejando consecuencias como las 17 personas atropelladas y el linchamiento -y posterior fallecimiento- del conductor en Cabo San Lucas.

Sin duda alguna la mayor cantidad de personas se percibió el pasado martes 30 cuando si bien la aglomeración se concentró de nuevo en la calle de Purcell y Victoria, también hubo presencia prácticamente en todos los alrededores de la Alameda Zaragoza.

Asimismo, la afición se juntó por toda la calle de Victoria y otro contingente también celebró en la Plaza Nueva Tlaxcala, como ha ocurrido en anteriores ocasiones con las celebraciones de los campeones de la Liga MX.

A pesar de la presencia de elementos de policía -hay una caseta justo en Victoria y Purcell– todos los días ha acudido afición con bebidas alcohólicas, además de motociclistas y automovilistas haciendo ruido excesivo con sus motores.

Esto ha supuesto una situación de riesgo principalmente ante aficionados que arrojan latas y botellas de cerveza hacia otros puntos de la aglomeración, en presencia de infantes y adultos mayores.

$!Durante las celebraciones se ha reportado consumo de alcohol, ruido excesivo y lanzamiento de objetos como latas y botellas.
Durante las celebraciones se ha reportado consumo de alcohol, ruido excesivo y lanzamiento de objetos como latas y botellas. HOMERO SÁNCHEZ

Hasta el momento, Saltillo no ha reportado incidentes de lesionados por los festejos, mientras que otros puntos como la Ciudad de México han presentado fallecimientos.

El pasado martes, cuatro personas murieron luego de las celebraciones en la calzada de Tlalpan, principalmente por asfixia al quedar atrapados entre la multitud.

Ante ello, este jueves la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país realizó una serie de recomendaciones para los festejos.

Entre ellas expusieron a la ciudadanía evitar las aglomeraciones y las bebidas alcohólicas, además de identificar las rutas de evacuación.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado si se realizará un operativo específico o recomendaciones para el próximo domingo en Saltillo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


A20
Alameda de Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explosión habría sido causada por la detonación de un supuesto artefacto explosivo en el exterior del edificio.

Detonación en instalaciones de CFE en Gómez Palacio activa protocolos de seguridad
Riquelme aseguró que dará continuidad al proyecto de gobierno respaldado por los ciudadanos.

Miguel Ángel Riquelme Solís asume la alcaldía de Torreón con un llamado a la unidad y la continuidad administrativa
Especialistas del INAH hallaron tres nuevas pinturas rupestres en cuevas de Cuatro Ciénegas.

Hallan tres nuevas pinturas rupestres durante restauración en Cuatro Ciénegas
El objetivo del congreso es promover comprensión, inclusión y mejores herramientas de intervención.

Organizan en Saltillo encuentro para comprender y atender el TDAH; realizarán caminata
Tres arqueros de Coahuila se mantienen entre los mejores cinco del Ranking Mundial tras el Campeonato Panamericano Tlaxcala 2026

¡Orgullo de Coahuila! Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Sebastián García conquistan el Top 5 del tiro con arco mundial
El alcalde Javier Díaz González dio la bienvenida al exfutbolista brasileño en el templete principal.

‘Volveré más veces’: Roberto Carlos anuncia proyectos con la Fundación Real Madrid en Saltillo
Trump: El jugador sucio

Trump: El jugador sucio
Las dominadas de Trump

Las dominadas de Trump