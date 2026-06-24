Saltillo: ‘¿Y si sí?’ vuelven aficionados a la Alameda para celebrar el México vs Chequia

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: ‘¿Y si sí?’ vuelven aficionados a la Alameda para celebrar el México vs Chequia
    Familias completas salieron al centro de Saltillo para compartir la emoción del triunfo mexicano. HUMBERTO CASAS

Elementos de la policía municipal se hicieron presentes, lo que limitó la circulación de vehículos en el lugar

Decenas de aficionados acudieron la noche de este miércoles a la Alameda Zaragoza del Centro Histórico de Saltillo para celebrar la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia.

Sombreros, banderas, espuma, motocicletas y camionetas se hicieron presentes en el cruce de Victoria y Purcell tal como ocurrió la semana pasada luego del triunfo de México contra Corea del Sur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/celebran-miles-de-aficionados-en-futfest-saltillo-el-triunfo-de-mexico-contra-chequia-JD21665419

Con este resultado, México culminó la fase de grupos con paso perfecto de tres victorias sin recibir gol, por lo que disputará los dieciseisavos de final el próximo martes en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

Abanderando la pregunta que circula en redes sociales ‘¿y si sí?’ refiriéndose a la esperanza de que México llegue a finales de la Copa del Mundo, la afición acudió desde colonias como la Bellavista, Calzada Madero y la propia Zona Centro.

A diferencia de lo ocurrido la semana pasada, esta vez se hicieron presentes más elementos de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como de otras corporaciones de seguridad municipales.

Ante ello, cerraron la calle Purcell entre Ramos y Aldama, así como la de Victoria entre Obregón y Purcell, por lo que este miércoles no se realizaron con tanta frecuencia las sacudidas de vehículos.

“Aquí es lo tradicional, aquí en Saltillo, aquí festejamos los triunfos de la de nuestra selección. Aquí es nuestro centro. Aquí es nuestro oxígeno. Nuestra vida es aquí en el centro. Yo nací en el Ojo de Agua. A lo mejor vienen de otras partes de la ciudad, pero aquí nos nos aterrizamos todos. Les dimos para llevar y hasta nos sobró”, expresaron Alejandro y Alberto, quienes acudieron con máscaras de luchadores.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/historicos-mexico-derrota-3-0-a-chequia-y-se-perfila-para-enfrentar-a-escocia-en-el-mundial-2026-JD21664841

Por su parte, otro aficionado que respondió al nombre de Pedro, refirió a Julián Quiñones como el jugador más destacado de la Selección.

“Para estar con toda la raza, con toda la raza aquí apoyando a México”, respondió sobre su motivo de acudir al Centro Histórico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
Deportes
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Actividad en obras de construcción refleja contrastes entre crecimiento nacional y caída en entidades del norte.

Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila
El Gobierno de Coahuila reafirmó su estrategia educativa “Impulso Educativo” para fortalecer el desarrollo académico en la entidad.

Coahuila reconoce a 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con becas y laptops
Ex trabajadores de AHMSA señalaron que retomarán protestas si no hay avances en el proceso de subasta de la empresa.

Ex obreros de AHMSA advierten bloqueos en la 57 o protestas en CDMX si no publican convocatoria de subasta
Las acciones de embellecimiento llegaron a plazas y áreas verdes de colonias como Amistad, San Patricio y República.

Refuerza Saltillo limpieza de arroyos, vialidades y áreas verdes con ‘Aquí Andamos’
El Biblioparque Norte es sede del FUTFEST Saltillo 2026 con transmisiones internacionales en pantalla gigante.

Continúa el FUTFEST Saltillo en el Biblioparque Norte: dos partidos internacionales, juegos y actividades para toda la familia

La obra forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer planteles de Saltillo.

En Saltillo, entregan techumbre de 6 mdp a la Escuela Coahuila

Algunos alimentos han reportado un fuerte incremento en lo que va de este año.

Registra Saltillo la tercera mayor inflación en el país: Inegi
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito