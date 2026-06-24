Saltillo: ‘¿Y si sí?’ vuelven aficionados a la Alameda para celebrar el México vs Chequia

Decenas de aficionados acudieron la noche de este miércoles a la Alameda Zaragoza del Centro Histórico de Saltillo para celebrar la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia. Sombreros, banderas, espuma, motocicletas y camionetas se hicieron presentes en el cruce de Victoria y Purcell tal como ocurrió la semana pasada luego del triunfo de México contra Corea del Sur.

Con este resultado, México culminó la fase de grupos con paso perfecto de tres victorias sin recibir gol, por lo que disputará los dieciseisavos de final el próximo martes en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

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Abanderando la pregunta que circula en redes sociales ‘¿y si sí?’ refiriéndose a la esperanza de que México llegue a finales de la Copa del Mundo, la afición acudió desde colonias como la Bellavista, Calzada Madero y la propia Zona Centro. A diferencia de lo ocurrido la semana pasada, esta vez se hicieron presentes más elementos de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como de otras corporaciones de seguridad municipales. Ante ello, cerraron la calle Purcell entre Ramos y Aldama, así como la de Victoria entre Obregón y Purcell, por lo que este miércoles no se realizaron con tanta frecuencia las sacudidas de vehículos. “Aquí es lo tradicional, aquí en Saltillo, aquí festejamos los triunfos de la de nuestra selección. Aquí es nuestro centro. Aquí es nuestro oxígeno. Nuestra vida es aquí en el centro. Yo nací en el Ojo de Agua. A lo mejor vienen de otras partes de la ciudad, pero aquí nos nos aterrizamos todos. Les dimos para llevar y hasta nos sobró”, expresaron Alejandro y Alberto, quienes acudieron con máscaras de luchadores.

Por su parte, otro aficionado que respondió al nombre de Pedro, refirió a Julián Quiñones como el jugador más destacado de la Selección. “Para estar con toda la raza, con toda la raza aquí apoyando a México”, respondió sobre su motivo de acudir al Centro Histórico.

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