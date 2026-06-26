Saltillo: Invita UAdeC a disfrutar de la ciencia, astronomía y futbol en una misma velada

La jornada se llevará a cabo hoy viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas, en las instalaciones del Observatorio Astronómico, ubicado en la explanada central de la Unidad Camporredondo, donde los asistentes podrán participar en diversas dinámicas diseñadas para acercar el conocimiento científico de forma práctica e interactiva.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y su Observatorio Astronómico, abrirá nuevamente sus puertas a la comunidad universitaria y al público en general con una edición especial de la Noche del Observatorio, que combinará divulgación científica, observación astronómica y actividades recreativas inspiradas en la actual temporada futbolística internacional.

Durante la velada habrá demostraciones relacionadas con física, química, matemáticas y tecnología, con el propósito de despertar el interés por la ciencia entre personas de todas las edades mediante experiencias didácticas y de fácil comprensión.

OBSERVARÁN LA LUNA Y PLANETAS

El astrónomo Juan Segura informó que uno de los momentos más esperados será la sesión de observación del cielo nocturno, en la que, con apoyo de telescopios, los asistentes podrán apreciar la Luna y los planetas Venus y Júpiter, además de conocer información sobre estos cuerpos celestes y su importancia dentro del estudio del universo.

La actividad busca acercar la astronomía al público y fomentar el interés por la exploración espacial mediante experiencias directas que permitan comprender mejor los fenómenos del cosmos.

LAS MATEMÁTICAS TAMBIÉN JUEGAN FUTBOL

Como parte de esta edición especial, y aprovechando el entusiasmo generado por el futbol internacional, a las 20:30 horas se ofrecerá la charla de divulgación científica “Cuando el álgebra sale a la cancha”, impartida por el maestro en ciencias José Eduardo Mellado Sánchez.

Durante la conferencia se explicará cómo diversos conceptos algebraicos tienen aplicaciones prácticas en el análisis del rendimiento, la estrategia y la toma de decisiones dentro del futbol, demostrando que las matemáticas forman parte del juego mucho más de lo que comúnmente se piensa.

Además, los organizadores realizarán un intercambio de estampas futboleras, actividad que busca generar un espacio de convivencia entre los asistentes y atraer a nuevos públicos hacia la divulgación científica mediante intereses compartidos.

La Universidad informó que las actividades estarán sujetas a las condiciones meteorológicas, por lo que invitó a consultar previamente la página de Facebook Observatorio Astronómico FCFM UAdeC o solicitar información a los teléfonos (844) 414-47-39 y (844) 414-88-69, así como en el correo observatorio@uadec.edu.mx.