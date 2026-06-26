Invitan a vivir un fin de semana con música y futbol en el FutFest Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Invitan a vivir un fin de semana con música y futbol en el FutFest Saltillo
    La pantalla gigante del Biblioparque Norte transmitirá partidos internacionales de fútbol como parte de las actividades del FUTFEST. CORTESÍA

Liberación, Los Mier y Los Herederos de Nuevo León encabezan la cartelera, junto con la transmisión de encuentros internacionales de fútbol

El FUTFEST Saltillo 2026 ofrecerá este fin de semana una cartelera que combina música en vivo y transmisiones de partidos internacionales de fútbol en el Biblioparque Norte.

La directora de Turismo, Lydia María González Rodríguez, invitó a la población y a los visitantes a disfrutar de las actividades programadas en el marco del festival organizado con motivo de la Copa del Mundo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-voraz-incendio-consume-al-menos-12-autos-en-negocio-de-autopartes-investigan-acto-intencional-DE21702717

Este viernes se presentará el grupo Liberación; el sábado 27 de junio será el turno de Los Mier, mientras que el domingo 28 cerrarán Los Herederos de Nuevo León.

En la pantalla gigante del recinto también se transmitirán este viernes los encuentros Senegal-Irak, a la 1:00 de la tarde, y Uruguay-España, a las 6:00 de la tarde.

Para el sábado están programados los partidos Panamá-Inglaterra, a las 3:00 de la tarde; Colombia-Portugal, a las 5:30 de la tarde; y Argelia-Austria, a las 8:00 de la noche. La programación correspondiente al domingo se dará a conocer conforme avancen las eliminatorias.

$!Liberación, Los Mier y Los Herederos de Nuevo León integran la cartelera musical del FUTFEST Saltillo 2026 durante este fin de semana.
Liberación, Los Mier y Los Herederos de Nuevo León integran la cartelera musical del FUTFEST Saltillo 2026 durante este fin de semana. CORTESÍA

Además de los conciertos y las transmisiones deportivas, los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, activaciones, zonas de fotografía, videojuegos, áreas gastronómicas y venta de souvenirs.

El costo de recuperación es de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante Tickettogo. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Festivales
Futbol

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
FIFA: Invadiendo la cancha

FIFA: Invadiendo la cancha
true

Qué hermoso eres feliz, México

true

POLITICÓN: Con Pacto Coahuila, CTM y Canacintra cierran filas con el modelo de desarrollo de Manolo Jiménez
Un incendio registrado durante la madrugada consumió al menos 12 vehículos que se encontraban en el exterior de un negocio de autopartes ubicado sobre el bulevar Otilio González, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Saltillo: voraz incendio consume al menos 12 autos en negocio de autopartes; investigan acto intencional
Tras notificarse el fallecimiento, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al Hospital General para iniciar las diligencias correspondientes e integrar la información a la carpeta de investigación.

Muere tras ocho días hospitalizado por brutal golpiza en Saltillo; Fiscalía investiga el caso
River Town inauguró la pizarra con su tercer cuadrangular de la temporada ante Charros.

Saraperos evita la barrida y rescata el último juego ante Charros en Jalisco
Las autoridades de Venezuela reportan 589 muertos y 2 mil 980 heridos tras los terremotos; continúan las labores de rescate con apoyo de brigadas internacionales.

Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 2 mil heridos
Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple, afectan a una amplia gama de su catálogo.

Apple sube los precios de sus dispositivos por escasez de chips impulsada por la IA