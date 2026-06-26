Invitan a vivir un fin de semana con música y futbol en el FutFest Saltillo

El FUTFEST Saltillo 2026 ofrecerá este fin de semana una cartelera que combina música en vivo y transmisiones de partidos internacionales de fútbol en el Biblioparque Norte. La directora de Turismo, Lydia María González Rodríguez, invitó a la población y a los visitantes a disfrutar de las actividades programadas en el marco del festival organizado con motivo de la Copa del Mundo.

Este viernes se presentará el grupo Liberación; el sábado 27 de junio será el turno de Los Mier, mientras que el domingo 28 cerrarán Los Herederos de Nuevo León. En la pantalla gigante del recinto también se transmitirán este viernes los encuentros Senegal-Irak, a la 1:00 de la tarde, y Uruguay-España, a las 6:00 de la tarde. Para el sábado están programados los partidos Panamá-Inglaterra, a las 3:00 de la tarde; Colombia-Portugal, a las 5:30 de la tarde; y Argelia-Austria, a las 8:00 de la noche. La programación correspondiente al domingo se dará a conocer conforme avancen las eliminatorias.

Además de los conciertos y las transmisiones deportivas, los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, activaciones, zonas de fotografía, videojuegos, áreas gastronómicas y venta de souvenirs. El costo de recuperación es de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante Tickettogo. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

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