Saltillo: más de 125 mil personas han disfrutado del FutFest y el FINA

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    Saltillo: más de 125 mil personas han disfrutado del FutFest y el FINA
    Invita Javier Díaz a disfrutar de la cartelera cultural, deportiva y recreativa que concluirá con el aniversario de Saltillo. CORTESÍA

Más de 125 mil personas han participado en las actividades culturales y recreativas organizadas por el Gobierno de Saltillo, cuya programación continuará hasta el 25 de julio con conciertos, transmisiones de fútbol y eventos familiares

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reveló que las actividades culturales y recreativas registran una asistencia histórica. Más de 125 mil ciudadanos han acudido a los diversos eventos artísticos organizados por el Gobierno Municipal en varios sectores.

El festival continuará transmitiendo los encuentros de fútbol más relevantes y ofreciendo atracciones gratuitas para las familias. “Vamos a pasar los cuatro juegos de cuartos de final, los dos juegos de semifinal, el juego por el tercer lugar y la final”, adelantó.

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Díaz González extendió una invitación abierta a la población para aprovechar la cartelera disponible de manera diaria. “Invitar a las y los saltillenses, porque ahí están los juegos mecánicos, hay actividades deportivas y actividades culturales”, expresó.

$!Conciertos, espectáculos y arte mantienen una asistencia histórica en la capital coahuilense.
Conciertos, espectáculos y arte mantienen una asistencia histórica en la capital coahuilense. CORTESÍA

Las presentaciones musicales han superado las expectativas iniciales de afluencia de las autoridades encargadas de la logística. “Ustedes vieron los conciertos del fin de semana; prácticamente estuvieron a reventar y vamos a seguir llevando este tipo de acciones”, apuntó.

Los festejos populares y las dinámicas artísticas se mantendrán vigentes durante las próximas semanas en la capital de Coahuila. El cierre de esta jornada cultural coincidirá con una fecha de gran relevancia histórica para la comunidad local.

”Seguimos trabajando todos los días con este tipo de actividades culturales y artísticas, cerrando el 25 de julio, que es el día del aniversario de Saltillo”, finalizó el presidente municipal de la demarcación.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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