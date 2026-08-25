Saltillo: motociclista resulta lesionado tras derrapar en el deprimido de Nazario Ortiz Garza

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar y chocar cuando circulaba por el deprimido del bulevar Nazario Ortiz Garza, con dirección hacia Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, la mañana de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando hasta impactarse.