Saltillo: motociclista resulta lesionado tras derrapar en el deprimido de Nazario Ortiz Garza
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Motociclista resulta lesionado tras derrapar y chocar en el deprimido del bulevar Nazario Ortiz Garza; el accidente provocó el cierre temporal de la vialidad
Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar y chocar cuando circulaba por el deprimido del bulevar Nazario Ortiz Garza, con dirección hacia Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, la mañana de este martes.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando hasta impactarse.
El lesionado fue identificado como Víctor García, de 32 años, quien presentó varias lesiones y recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
El paso a desnivel permaneció cerrado a la circulación mientras el lesionado era trasladado a un hospital. La motocicleta fue retirada con apoyo de una grúa y llevada a un corralón.