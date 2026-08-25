Saltillo: motociclista resulta lesionado tras derrapar en el deprimido de Nazario Ortiz Garza

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    Saltillo: motociclista resulta lesionado tras derrapar en el deprimido de Nazario Ortiz Garza
    La motocicleta fue retirada del lugar con apoyo de una grúa y trasladada a un corralón. ULISES MARTÍNEZ

Motociclista resulta lesionado tras derrapar y chocar en el deprimido del bulevar Nazario Ortiz Garza; el accidente provocó el cierre temporal de la vialidad

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar y chocar cuando circulaba por el deprimido del bulevar Nazario Ortiz Garza, con dirección hacia Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, la mañana de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando hasta impactarse.

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$!El motociclista resultó lesionado tras perder el control y derrapar en el deprimido del bulevar Nazario Ortiz Garza.
El motociclista resultó lesionado tras perder el control y derrapar en el deprimido del bulevar Nazario Ortiz Garza. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado fue identificado como Víctor García, de 32 años, quien presentó varias lesiones y recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, quien posteriormente fue trasladado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, quien posteriormente fue trasladado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

El paso a desnivel permaneció cerrado a la circulación mientras el lesionado era trasladado a un hospital. La motocicleta fue retirada con apoyo de una grúa y llevada a un corralón.

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