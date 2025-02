Saltillo: muestran inconformidad vecinas de calle General Cepeda por falta de agua y acabados

“No se llegó a ningún acuerdo, se habló de una muy buena voluntad, pero creo que más bien estamos buscando algo que sea más tangible para que se empiecen a solucionar estos problemas de los más sencillos a los más complicados y lamentablemente pues tiene que ver con el presupuesto destinado todos estos meses para la calle. Quedaron en que se iba a ser una próxima reunión, pero estamos a la expectativa sin mucha confianza, verdad”, agregó.

“Todavía hay vecinos que dicen que se tiene que quebrar y volver a hacer. En realidad, nunca estuvimos de acuerdo con la sobrebanqueta y el municipio no supo qué era lo que hacía. Tenemos el problemón de estacionarte y no poder abrir la puerta de tu auto o no poder subir de la calle a la banqueta y no hay mucho que hacer más que no caminar por ahí, sacarle la vuelta, bajar por otra cuadra, no hacerle caso a las cebras. Es decir, no creemos que vayan a hacer algo más”, expresó Jackie Campbell, habitante del sector.

Asimismo hizo énfasis en que no se han colocado las nomenclaturas de las calles y tampoco se han dado cifras claras sobre la inversión realizada en la vialidad.