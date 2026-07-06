Saltillo: Odontología de la UAdeC mantendrá consultas dentales durante el receso de verano

La Facultad de Odontología Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila mantendrá en operación sus Clínicas de Atención Dental durante el periodo vacacional de verano, con el propósito de ofrecer tratamientos a bajo costo y facilitar el acceso a servicios de salud bucal para la población en general. Las clínicas permanecerán abiertas hasta el 22 de julio de 2026, con atención de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Avenida Doctora Cuquita Cepeda s/n, colonia Adolfo López Mateos, Campus Poniente de la UAdeC.

Para recibir atención, las personas interesadas deberán acudir directamente a la Facultad, donde se realizará un proceso de registro que incluye la elaboración de historia clínica y un diagnóstico inicial para identificar el tratamiento más adecuado. Posteriormente, cada paciente será canalizado a una clínica o estudiante de acuerdo con sus necesidades específicas de atención. TRATAMIENTOS SUPERVISADOS POR ESPECIALISTAS Los procedimientos son realizados por estudiantes de sexto semestre en adelante, quienes cuentan con la preparación necesaria para desarrollar diversos tratamientos odontológicos. Además, todas las intervenciones son supervisadas por odontólogos especialistas, lo que garantiza seguridad y calidad en la atención.

Entre los servicios disponibles se encuentran limpiezas dentales, resinas, prótesis removibles y fijas, endodoncia, tratamiento periodontal, cirugía de tercer molar y atención infantil, entre otros procedimientos orientados al cuidado integral de la salud bucal. La Facultad de Odontología invitó a la comunidad a aprovechar este servicio universitario y recordó que para obtener información adicional pueden comunicarse a los teléfonos (844) 434 00 30, (844) 434 00 61 y (844) 434 12 87.

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