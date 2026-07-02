$!Saltillo: UAdeC reunirá a especialistas en la Jornada Científica Magna 2026 de Ortodoncia

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Odontología Unidad Sureste y el Posgrado en Ortodoncia, llevará a cabo los días 9 y 10 de julio la Jornada Científica Magna 2026, un encuentro académico que busca fortalecer la actualización profesional y promover la excelencia en el ejercicio de esta especialidad. El evento se desarrollará en la Sala Audiovisual de Infoteca Arteaga y reunirá a estudiantes, docentes y profesionales de la odontología en torno a conferencias y actividades enfocadas en los avances científicos y clínicos de la ortodoncia.

Como parte del programa, la institución rendirá un homenaje a la doctora Ana Luisa Murillo Samper, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a sus valiosas contribuciones al desarrollo de la ortodoncia. La jornada contará además con la participación del doctor Fernando Morales como conferencista magistral. Especialista en Ortodoncia con más de cuatro décadas de experiencia, es miembro activo de diversas asociaciones nacionales e internacionales de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, además de desempeñarse como docente y conferencista tanto en México como en el extranjero. El especialista también es reconocido por desarrollar e inventar la Máscara Facial de Protracción Morales y otros dispositivos de ortopedia maxilofacial, además de ser autor y coautor de diversos artículos científicos y libros especializados, mientras mantiene su práctica privada en el área de ortodoncia. ACTUALIZACIÓN CLÍNICA Y AVANCES EN EL TRATAMIENTO TEMPRANO Durante la Jornada Científica Magna 2026, el doctor Fernando Morales impartirá la conferencia “Transformando el tratamiento temprano de la Clase III: De labiomecánica a la excelencia clínica”, en la que abordará aspectos fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con esta condición.

Entre los temas que desarrollará destacan la integración del análisis facial con la mecánica de tratamiento; el diagnóstico preciso mediante PNC y TVL; la importancia de la longitud del maxilar; la biomecánica adecuada en el uso de la máscara facial; la optimización de vectores de fuerza y centros de resistencia; el control del plano oclusal y la respuesta mandibular; los mitos y realidades de los elásticos extraorales; así como la correcta selección y el uso estratégico de la máscara facial. La Facultad de Odontología informó que la cuota de recuperación para participar en la jornada será de 500 pesos. Las personas interesadas podrán obtener mayor información a través de la página de Facebook Ortodoncia Saltillo.

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