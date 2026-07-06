Saltillo: ¡Boyatón está de fiesta! Invita al Alcalde y ciudadanía a rodada de inauguración de la ciclovía rehabilitada sobre el bulevar Nazario

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: ¡Boyatón está de fiesta! Invita al Alcalde y ciudadanía a rodada de inauguración de la ciclovía rehabilitada sobre el bulevar Nazario
    Grupo de ciudadanos se han dado a la tarea de rescatar la ciclovía de Saltillo; son más de 21 kilómetros los rehabilitados. ARCHIVO

Organización ciudadana entrega invitación a Javier Díaz para participar en un recorrido dominical y respaldar acciones de transporte sustentable

La iniciativa ciudadana Boyatón, Saltillo en Bici extendió una invitación formal al presidente municipal, Javier Díaz González, para participar en la rodada inaugural de la ciclovía rehabilitada sobre el bulevar Nazario Ortiz Poniente, obra impulsada mediante la colaboración entre voluntarios y el Ayuntamiento.

En un oficio entregado este lunes en la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal, el investigador y activista Alejandro Dávila Flores destacó que la intervención comprende la instalación de 621 boyas a lo largo de 1.41 kilómetros, en el tramo que conecta el bulevar Vito Alessio Robles con el cruce del bulevar Las Torres, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan este corredor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-vivio-un-fin-de-semana-de-cultura-musica-y-lucha-libre-con-el-fina-2026-MI21922178

La rodada inaugural se realizará el próximo 12 de julio, con salida programada a las 10:00 horas desde el Ateneo Fuente, como una actividad simbólica para celebrar la recuperación del espacio destinado a la movilidad no motorizada y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

En la misiva, los integrantes de la iniciativa reiteran su disposición para colaborar con la administración municipal en el desarrollo de infraestructura orientada a una movilidad limpia, activa, saludable, segura e inteligente, al considerar que la coordinación entre ciudadanía y autoridades resulta indispensable para consolidar una ciudad más accesible.

Asimismo, hacen un recuento de los resultados obtenidos durante los últimos 2 años y medio de trabajo voluntario. En ese periodo, informan, se han colocado 6 mil 565 boyas, de las cuales 3 mil 36 fueron aportadas por ciudadanos y el resto por el Gobierno Municipal. También se reciclaron mil 264 alcayatas, utilizadas para reinstalar 316 neoprenos que reforzaron el confinamiento de diversas ciclovías.

Las acciones también incluyeron jornadas de limpieza, poda de árboles y repintado de líneas delimitadoras, labores desarrolladas con el respaldo de personal de Servicios Primarios y Obras Públicas.

Como resultado de estos esfuerzos, señalan que se han rehabilitado 21.4 kilómetros de infraestructura ciclista, distribuidos en 15.4 kilómetros de la ciclovía Oriente-Poniente, 4.6 kilómetros del corredor Norte-Sur y 1.4 kilómetros correspondientes a la ciclovía del bulevar Nazario Ortiz Poniente.

Finalmente, los promoventes exhortan al Gobierno Municipal a armonizar las políticas de desarrollo urbano y movilidad con los lineamientos establecidos en la Constitución, así como con la legislación federal y estatal en materia de movilidad y seguridad vial. Advierten que los efectos del cambio climático y de la crisis energética demandan ciudades mejor preparadas, con sistemas de transporte más sostenibles y espacios públicos que prioricen la seguridad de todas las personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclistas
Rehabilitación
ciclovías

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Attolini: El escudero fiel

Attolini: El escudero fiel
true

T-MEC: Trump fallará el tiro

true

POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena

El programa incluye transmisiones en vivo y misas televisadas a través de distintas plataformas digitales y canales locales, con el objetivo de ampliar la difusión de las celebraciones religiosas.

Saltillo: con devoción y cultura presentan el programa para el Novenario y el Santo Cristo Fest 2026
Policía Municipal acudió al lugar para acordonar el área.

Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo
Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero
Residentes locales permanecen cerca de un cráter y de automóviles dañados por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas
Una escena dramática de los esfuerzos de rescate en el caos que siguió al terremoto masivo en Haití en 2010.

De Haití a Venezuela: el cambio de la ayuda internacional de EU