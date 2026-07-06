Saltillo: ¡Boyatón está de fiesta! Invita al Alcalde y ciudadanía a rodada de inauguración de la ciclovía rehabilitada sobre el bulevar Nazario

La iniciativa ciudadana Boyatón, Saltillo en Bici extendió una invitación formal al presidente municipal, Javier Díaz González, para participar en la rodada inaugural de la ciclovía rehabilitada sobre el bulevar Nazario Ortiz Poniente, obra impulsada mediante la colaboración entre voluntarios y el Ayuntamiento. En un oficio entregado este lunes en la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal, el investigador y activista Alejandro Dávila Flores destacó que la intervención comprende la instalación de 621 boyas a lo largo de 1.41 kilómetros, en el tramo que conecta el bulevar Vito Alessio Robles con el cruce del bulevar Las Torres, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan este corredor.

La rodada inaugural se realizará el próximo 12 de julio, con salida programada a las 10:00 horas desde el Ateneo Fuente, como una actividad simbólica para celebrar la recuperación del espacio destinado a la movilidad no motorizada y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. En la misiva, los integrantes de la iniciativa reiteran su disposición para colaborar con la administración municipal en el desarrollo de infraestructura orientada a una movilidad limpia, activa, saludable, segura e inteligente, al considerar que la coordinación entre ciudadanía y autoridades resulta indispensable para consolidar una ciudad más accesible. Asimismo, hacen un recuento de los resultados obtenidos durante los últimos 2 años y medio de trabajo voluntario. En ese periodo, informan, se han colocado 6 mil 565 boyas, de las cuales 3 mil 36 fueron aportadas por ciudadanos y el resto por el Gobierno Municipal. También se reciclaron mil 264 alcayatas, utilizadas para reinstalar 316 neoprenos que reforzaron el confinamiento de diversas ciclovías. Las acciones también incluyeron jornadas de limpieza, poda de árboles y repintado de líneas delimitadoras, labores desarrolladas con el respaldo de personal de Servicios Primarios y Obras Públicas.

Como resultado de estos esfuerzos, señalan que se han rehabilitado 21.4 kilómetros de infraestructura ciclista, distribuidos en 15.4 kilómetros de la ciclovía Oriente-Poniente, 4.6 kilómetros del corredor Norte-Sur y 1.4 kilómetros correspondientes a la ciclovía del bulevar Nazario Ortiz Poniente. Finalmente, los promoventes exhortan al Gobierno Municipal a armonizar las políticas de desarrollo urbano y movilidad con los lineamientos establecidos en la Constitución, así como con la legislación federal y estatal en materia de movilidad y seguridad vial. Advierten que los efectos del cambio climático y de la crisis energética demandan ciudades mejor preparadas, con sistemas de transporte más sostenibles y espacios públicos que prioricen la seguridad de todas las personas.

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