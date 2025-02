Saltillo: Parkum, app de parquímetros, cobra hasta $4 extra sin aclarar; reavivan quejas en CDMX

En enero de 2024, VANGUARDIA reportó que la aplicación Parkum permite, al menos en otras regiones como Ciudad de México, los cobros por parte de una segunda empresa.

En su aviso de privacidad, Parkum aclara que al aceptar brindar los datos personales, incluyendo los bancarios para pagar el servicio de parquímetro, “JAJOMAR S.A. de C.V.” podrá compartir la información cuando subcontrate a terceros.

“Por ejemplo, al tercero encargado de la operación y mantenimiento de la plataforma de lealtad y beneficios de parkum.mx, denominada “URBANO®”, la cual podrá realizar un cobro mensual a sus suscriptores de hasta $150.00 pesos mensuales, tomando como referencia los datos personales que “JAJOMAR S.A. de C.V.” tuviera recolectados”, menciona el aviso.

Urbano México, la empresa receptora de los datos bancarios de los usuarios, se define como una “plataforma de recompensas” que regala boletos, promociones en tiendas y restaurantes, así como “experiencias y mucho más”.

Desde 2022, en la plataforma Change.org existe una petición para que las autoridades atiendan la situación, acusando que la empresa “vende o delega la información del usuario NO autorizada” y, por tanto, realiza “cobros hormiga”.

Reporte Índigo recogió el testimonio de un ciudadano capitalino de nombre Luis Pérez, quien este mes de febrero de 2025 detectó en su aplicación bancaria el cobro asignado a Urbano Movi.

Ante ello, pidió a su banco la devolución del cobro al no reconocerlo, mismo que le fue devuelto por intervención de la institución bancaria, mas no por la aplicación.

“Afortunadamente me di cuenta que me habían hecho el cargo de 90 pesos, llamé al banco y solicité que se cancelara el cobro porque yo no lo había solicitado. Investigué en Internet y me di cuenta de que no fui la única víctima”, dijo el usuario para Reporte Índigo.