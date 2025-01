Coahuila: médicos recomiendan evitar lugares de juego cerrados debido al riesgo de infecciones respiratorias en niños

Con la llegada de las bajas temperaturas, los padres de familia suelen buscar actividades recreativas para sus hijos en espacios cerrados, como centros comerciales, plazas o lugares de juego.

Sin embargo, los médicos alertan sobre el aumento del riesgo de contagio de infecciones respiratorias en estos lugares con alta concentración de personas.

TE PUEDE INTERESAR: Con tu pago del predial en Saltillo, puedes ganar ¡100 mil pesos!

La pediatra Miroslava Ávila explicó que el frío en sí no enferma, pero puede debilitar las defensas naturales del cuerpo, lo que incrementa la vulnerabilidad a virus y bacterias.

“El frío podría interactuar con las defensas naturales del organismo, pero no es el causante directo de infecciones. Es necesario que haya un agente patógeno como un virus o una bacteria para que se desarrolle una enfermedad”, señaló la especialista.

Uno de los principales riesgos en esta temporada es la aglomeración de personas en espacios cerrados. En lugares con mucha gente, como centros comerciales o espacios públicos cerrados, el riesgo de contagio aumenta considerablemente, especialmente cuando alguien enfermo estornuda, pues los virus pueden quedarse suspendidos en el aire hasta por una hora. Todas las personas cercanas pueden inhalarlos, lo que eleva el riesgo de contagio.

Ante ello, la médico recomendó optar por actividades al aire libre. “Es preferible salir a parques abiertos, hacer ejercicio o incluso pasear en bicicleta o patines. Estas actividades son muy beneficiosas para la salud y permiten evitar lugares cerrados, donde el riesgo de contagio es mayor”, sugirió la pediatra.

Para protegerse durante la temporada invernal, la doctora recomendó seguir varias medidas preventivas que ayudan a reducir el riesgo de infecciones respiratorias, destacando el lavado de manos constante como una de las principales medidas preventivas. Agregó que, en su defecto, se puede usar gel antibacterial, especialmente en lugares públicos y concurridos.

Asimismo, es necesario llevar una buena alimentación. La doctora Ávila explicó que no existen medicamentos comprobados para prevenir infecciones, por lo que es necesario reforzar el sistema inmunológico para defender al cuerpo de virus y bacterias con una dieta balanceada, rica en vitaminas C y E, como las que se encuentran en los cítricos (naranjas, mandarinas) características de esta temporada.

En el caso de los niños menores de seis años, recalcó la importancia de que cuenten con su cartilla de vacunación completa, pues es a través de estos biológicos que obtienen las mejores defensas. Recordó la importancia de que en esta temporada invernal los niños cuenten con la vacuna de la influenza.

En caso de no salir a hacer actividades al aire libre, recomendó alejar a los niños de las pantallas y optar por juegos de mesa, libros y juguetes didácticos para mantenerlos entretenidos.

Si los niños presentan síntomas de enfermedad, como fiebre, falta de apetito o dificultad respiratoria, es importante no automedicarse, especialmente con antibióticos. “En los niños, rara vez se utilizan antibióticos, ya que la mayoría de las infecciones respiratorias son causadas por virus, no bacterias. Se debe controlar la fiebre con los medicamentos recomendados por el pediatra, como paracetamol o ibuprofeno. Si la fiebre no se controla, si el niño come menos o si presenta dificultad para respirar, es importante acudir de inmediato al médico o a urgencias”, recomendó Ávila.

La pediatra también hizo un llamado a tener especial cuidado con el uso de productos calientes, como líquidos o alimentos, así como con los calefactores, para evitar accidentes domésticos.