Saltillo: Se desata polémica por conductores y usuarios ‘30eros’ de InDriver; choferes se quejan de tarifas injustas

Algunos choferes explican que quienes no cobran lo correcto perjudican al gremio. En tanto, otros conductores han propuesto reportar a los usuarios ‘30eros’ a través de la aplicación en el apartado de quejas.

Respecto a los usuarios, los internautas comentan que se trata de una injusticia el ofrecer tarifas bajas que no cubren el servicio. Sin embargo, en este punto también hay quienes defienden la postura de los usuarios diciendo que probablemente no cuentan con más recursos para el traslado.

Se les denomina ‘30eros’ a aquellos choferes y usuarios de la app que abaratan los viajes . En el caso de los conductores, algunos internautas expresaron que no cobran lo justo con tal de conseguir una carrera y obtener buena calificación por parte de los clientes.

Por otro lado, también hay usuarios que piden dejar de exponer a choferes y usuarios por las tarifas que ofertan y simplemente respetar el trabajo de cada quien. Tal como se lee en este comentario:

“Póngase a jalar. Nadie te puede obligar a tomar una carrera. Al igual que nadie te puede obligar a subir de oferta. Si la oferta le parece acéptela y póngase a jalar. Yo he usado indrivee desde cuándo mucha gente aquí ni lo conocía y los conductores nunca andaban con esas cosas y quemando a gente solo por poner una oferta que no le gustaba al chófer. Cada quien hay que hacer su jale y si a uno no le parece la oferta ya llegará otro”, escribió un usuario de nombre Simón.