Saltillo: se estrella en puente vehicular tras chocar contra transporte de personal

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor, quien, afortunadamente, no sufrió heridas graves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. En cuanto al transporte de personal, el conductor viajaba solo, ya que se dirigía a su hogar, por lo que no hubo más personas lesionadas.

Finalmente, una grúa se encargó de remolcar el vehículo compacto al corralón, donde permanecerá hasta que el propietario pague por los daños materiales ocasionados y cubra la multa correspondiente.