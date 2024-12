Saltillo: tras peregrinaciones, estas son las actividades que siguen en las Fiestas Guadalupanas 2024

Horarios de misas en honor a Nuestra Señora de Guadalupe

El miércoles 11 de diciembre se celebrará una misa solemne a las 11:00 p.m., como preparación para el día más importante de la festividad.

El jueves 12, las misas se oficiarán en los siguientes horarios:

Mañana: 5:00 a.m., 6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 11:00 a.m.

Mediodía: 12:00 p.m.

Tarde: 1:00 p.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

La última misa será presidida por el Obispo Raúl Vera, quien cerrará las celebraciones con un mensaje de esperanza y unión.