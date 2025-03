Saltillo: Ve Javier Díaz potencial en Región Sureste para industria de semiconductores

Agregó que esto apunta a que los empleos que se generen en la ciudad también sean mejor pagados y de esa manera crezca.

También destacó las herramientas tecnológicas que se han implementado en su administración, como lo es el chatbot de WhatsApp para el pago del predial.

“Si nosotros logramos que los trámites municipales sean totalmente digitales y que el ciudadano no tenga contacto con el funcionario, pues vamos a poder no solamente ahorrar tiempo, no solamente ahorrar recursos, pero también pudiéramos seguir fomentando todo el tema de transparencia que es lo que buscamos, que esto sea con mejor rendición de cuentas, pero el tema de la tecnología, el tema innovación y todo este tema de sistemas”, concluyó.