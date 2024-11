Se espera que casos de dengue sigan aumentando en Saltillo ante las altas temperaturas

A pesar de la falta de lluvias, Saltillo experimenta un incremento preocupante en los casos de dengue, impulsado por las altas temperaturas y la humedad que facilitan la proliferación del mosquito transmisor. El doctor Alfonso Carrillo, director de Salud Pública de Saltillo, advirtió que los casos se mantendrán constantes y elevados hasta que el clima se torne más frío.

“El dengue está alto, los casos se están dando en forma constante y continuarán, en una alta incidencia hasta que baje un poquito más la temperatura. Mientras las condiciones favorecen el crecimiento del mosquito, que es el calor y la humedad, seguiremos con casos de dengue”, explicó Carrillo.

Actualmente, se estima que los casos de dengue en Saltillo rondan entre los 700 y 800, una cifra significativa, considerando que el descenso en temperaturas aún no se ha dado.

“A pesar de que no ha llovido, los casos están todavía muy estabilizados. Ya deberían de haber bajado más, pero no ha hecho realmente frío”, indicó Carrillo, quien enfatizó la importancia de las medidas preventivas para reducir el riesgo de propagación.

RIESGO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE

El mosquito transmisor del dengue tiene una vida de una a dos semanas, tiempo suficiente para infectar a varias personas. Según Carrillo, de cada 100 casos de dengue, aproximadamente entre 90 y 95 pueden ser tratados en casa con cuidados básicos.

“Se han reportado casos graves que han requerido manejo hospitalario, pero la mayor parte puede ser tratada en casa con medidas generales”, señaló. Solo un porcentaje reducido, menos del 5%, requiere hospitalización y vigilancia médica más estricta.

Carrillo destacó que, en su mayoría, los síntomas del dengue son manejables con tratamiento ambulatorio, el cual incluye reposo, hidratación y manejo del dolor y la fiebre.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de automedicación, especialmente con el uso indiscriminado de antibióticos y otros medicamentos que no ayudan a combatir el virus. “Es importante no automedicarse. El hecho es que pasan los días y la persona generalmente mejora, por lo tanto, es nada más mantener el tratamiento para aliviar los síntomas. Evitar a toda costa los antibióticos, sobre todo aquellos inyectados, ya que pueden crear resistencias a otros microbios”, enfatizó.

El doctor explicó que ciertos medicamentos de uso común, como el naproxeno o el ibuprofeno, pueden ser seguros en dosis limitadas para reducir la fiebre y el malestar, pero recomendó evitar el consumo prolongado. “Cuando se empiezan a tomar de forma seguida, por más de una semana, generalmente tenemos problemas de gastritis, intolerancia o interacción con otros medicamentos”, advirtió.

SALTILLO, UN MUNICIPIO SALUDABLE

A pesar de la situación actual, la Secretaría de Salud entregó una placa a Saltillo como reconocimiento por sus esfuerzos para convertirse en un “municipio saludable”. Este logro implica que Saltillo ha cumplido con una serie de parámetros establecidos para mejorar la salud pública en la comunidad.

Sin embargo, el aumento en los casos de dengue subraya la necesidad de continuar con acciones preventivas y de concientización entre la población.

Para mitigar el riesgo de transmisión del dengue, el doctor Carrillo recomendó a la población evitar acumulaciones de agua en recipientes al aire libre, ya que estos son el sitio ideal para la reproducción del mosquito.

También invitó a los ciudadanos a colaborar con las campañas de fumigación y a seguir las indicaciones de las autoridades de salud para reducir el impacto del dengue en la región.