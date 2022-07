SALTILLO, COAH.- Aunque consideró renunciar a su cargo como legislador, el Diputado Rodolfo Walss Aurioles no cederá su curul pasando a ser diputado independiente.

“Aunque sí lo consideré, hubo alguien que me dijo que sí yo renuncio, el único beneficiado es el gobernador de estado, sería ceder una voz crítica en el congreso, un espacio real de oposición, además legalmente el cargo no corresponde al partido”, expresó el legislador.

La ley no hace distinciones entre plurinominales y electos por mayoría, agregó, el cargo es de la persona, respeto todas las opiniones de Carlos Murillo o cualquier otra persona dentro o fuera del PAN, dijo Walss.

“Yo expuse en 10 cuartillas mis razones para no continuar en el PAN y la prueba está en que nadie me ha contradicho ni me ha podido decir que soy mentiroso porque explico claramente mis argumentos para estar en contra de esa alianza”, agregó.

Además, aseguró que la traición no es de su parte, sino del partido y de quienes van por la alianza, pues votan por el PAN no por la alianza.

“Yo estoy haciendo mi trabajo siendo un legislador de verdadera oposición y no un diputado alcahuete del gobernador, quiero dejar en claro que si tengo o no acuerdos con otros partidos, yo no me salí del PAN por eso;

Pero no saben cómo convencer a la militancia de que la alianza es buena, será más adelante cuando decida con quién o con qué partido pueda integrarse y participar”, comentó.

Por ahora, reiteró, será diputado independiente y no descarto volver a hacerlo; al igual que tiene la “fortuna” de tener amigos en todos los partidos y quienes le han invitado, pero no ha tomado ninguna decisión todavía, agregó.