Avala IP reactivación de vuelos comerciales en Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe

La primera inquietud para muchos de los socios de este centro patronal es que no existe la conectividad en la región, esto a pesar de todas las nuevas inversiones que han llegado

Empresarios locales avalaron la participación de la iniciativa privada-gobierno para reactivar los vuelos en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe y así recuperar conectividad que dará impulso a la región.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que este esquema mixto de iniciativa privada-gobierno será muy benéfico para la región, asimismo la lejanía que se tiene con el Aeropuerto de Monterrey justifica contar con vuelos nacionales y extranjeros.

por ello, este tipo de esquemas donde participa la iniciativa privada-gobierno es muy benéfico porque participa alguien que es experto en la materia.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, consideró que es una decisión acertada porque se estaría buscando que se tenga una administración eficiente, de tal manera que se busque la rentabilidad necesaria para que las aerolíneas también apuesten por llevar diferentes destinos a Saltillo.

“Se me hace muy acertado, muy necesaria la conectividad de Saltillo, ya la carretera para tomar vuelos en Monterrey está muy complicado, ya no sabes si te va a tocar un accidente o no llegas, pero esto nos va a ayudar aún más con la misma conectividad y desarrollo que busca la ciudad y el estado”, aseguró.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresario de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara Cavazos coincidió en que es un buen punto de partida y es importante que se reactiven los vuelos, es una necesidad que tiene toda la comunidad industrial no nada más de Ramos Arizpe, sino también de Saltillo y de Arteaga.

Asimismo una alianza entre la iniciativa privada y el gobierno del estado consideró que puede dar buenos resultados, además de que volar hoy por Monterrey puede llevar medio día o más, por lo que ya no existen esos vuelos exprés a la Ciudad de México.

Finalmente, entre los destinos nacionales por los que se pronuncia porque se tengan a nivel local está la Ciudad de México (preferentemente Aeropuerto Internacional Benito Juárez), Guadalajara, León, Puebla y Querétaro; mientras que entre los internacionales están Dallas, Houston y Detroit.