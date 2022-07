¿Y el anillo para cuándo? Margarita de León llevaba cinco años con su novio, Pedro Rodríguez. Aunque todo parecía ir bien en la relación, un malentendido que involucró a un tercero, dio pie a la separación.

Ese tercero fue don Baldomero, un visitante de procedencia desconocida que estaría en Saltillo por ocho días, pero se enamoró y se quedó. Así lo cuenta Miguel Alessio Robles en su libro: “Perfiles del Saltillo”, en 1937.

Pero no mal pensemos, esta no es una historia sobre infidelidades. Don Baldomero no se enamoró de Margarita, sino de una ciudad con tradiciones, personajes e historias insólitas.

A él le gustaba recorrer las calles del centro durante horas, mirar las casas y sus adornos. De manera particular le llamaban la atención los caracoles colocados en las ventanas.

-¡Qué manía de estas gentes del Saltillo! No colocar los caracoles de tal manera que puedan lucir el delicado tinte rosado de sus conchas.

Para don Baldomero ese era un problema. Pero lo podía resolver. O eso creía.

Metía sus manos entre las rejas de hierro, semejantes a las de las cárceles, y se entretenía acomodando los caracoles colocados en el alféizar (nombre que se le da a la parte baja de la ventana).

Aquellas ventanas de vidrio y madera, pesadas, apenas permitían pasar la mano. Por eso llegaron a recibir el nombre de “ventanas de maridos celosos”.

