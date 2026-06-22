Supervisa Javier Díaz acciones de cuadrillas de ‘Aquí Andamos’ tras intensas lluvias en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, inició la semana con la supervisión de los trabajos que realizan las cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, las cuales continúan atendiendo las afectaciones generadas por las lluvias registradas durante el fin de semana en distintos sectores de la ciudad. El presidente municipal acudió este lunes al bulevar Agustín de Iturbide, en la colonia Arboledas Popular, al oriente de Saltillo, donde constató las labores realizadas por personal de la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

“Si ven a una persona tirando basura hay que denunciarla al 844-414-11-14, que es el teléfono de la Comisaría de Seguridad, y al mismo ChatBot de Saltillo Fácil, o bien para solicitar alguna gestión municipal”, indicó. Finalmente, el alcalde aseguró que las cuadrillas municipales continuarán trabajando en todos los sectores de Saltillo para atender los daños ocasionados por las lluvias y mantener en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.

“Vamos a duplicar la cantidad de gente de las cuadrillas, vamos a incrementar el número de acciones para seguir consolidando a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir. La lluvia que tuvimos el sábado fue bastante intensa”, señaló Díaz González. El alcalde explicó que los trabajos no se concentran únicamente en el sector oriente, sino que también se desarrollan acciones en las zonas sur, poniente y norte de la ciudad, principalmente en los puntos donde se registraron mayores afectaciones por las precipitaciones y los escurrimientos. Las labores del programa “Aquí Andamos” incluyen rehabilitación de vialidades, deshierbe, limpieza general, aplicación de pintura y acciones de embellecimiento urbano, mediante la coordinación de las tres dependencias municipales involucradas. Díaz González también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el mantenimiento de una ciudad limpia y recordó que existen sanciones de hasta 50 mil pesos para quienes sean sorprendidos arrojando basura en la vía pública.

“Si ven a una persona tirando basura hay que denunciarla al 844-414-11-14, que es el teléfono de la Comisaría de Seguridad, y al mismo ChatBot de Saltillo Fácil, o bien para solicitar alguna gestión municipal”, indicó. Finalmente, el alcalde aseguró que las cuadrillas municipales continuarán trabajando en todos los sectores de Saltillo para atender los daños ocasionados por las lluvias y mantener en mejores condiciones los espacios públicos de la ciudad.

Publicidad