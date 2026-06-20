Responden a lluvias en Saltillo con operativo de limpieza; Javier Díaz supervisa zonas afectadas

Luego de las intensas lluvias registradas la tarde de este sábado, el Gobierno Municipal de Saltillo activó un operativo de atención y limpieza en distintos puntos de la ciudad para atender las afectaciones ocasionadas por los escurrimientos y acumulaciones de agua. El alcalde Javier Díaz González supervisó personalmente las labores en las zonas con mayores complicaciones, principalmente en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Célestin Freinet.

El edil informó que, pese a la intensidad de las precipitaciones, hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas ni incidentes graves relacionados con la tormenta. Las afectaciones se concentraron en vialidades, donde se presentaron encharcamientos, arrastre de basura, lodo y material pétreo proveniente de distintos sectores de la ciudad.

Como parte de la estrategia de respuesta, cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, integradas por personal de Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, realizaron labores de limpieza en colonias y bulevares ubicados al norte, oriente y poniente de Saltillo. Los trabajos incluyeron el retiro de desechos arrastrados por la corriente, así como la liberación de zonas afectadas por acumulación de agua. De manera paralela, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementaron acciones preventivas en diversos puntos de la ciudad. Entre ellas destacó el cierre temporal del cruce del bulevar José Musa de León y Los Silleres, así como del paso inferior que conecta Misión Cerritos con el bulevar Fundadores. Una vez que disminuyeron los riesgos, algunas de estas vialidades fueron reabiertas a la circulación.

Durante la contingencia también se brindó apoyo a alrededor de 20 automovilistas cuyos vehículos quedaron varados en sectores como la lateral del bulevar Fundadores, José Musa de León y Luis Donaldo Colosio. Asimismo, personal de emergencia atendió una vivienda de la colonia Virreyes Obrera afectada por el ingreso de agua y realizó el retiro de ramas de árboles dañados sobre el bulevar Rufino Tamayo.

Javier Díaz recorrió además el bulevar Los Pastores, en la confluencia de los arroyos Del Cuatro y Ceballos, donde destacó que los trabajos preventivos efectuados días atrás permitieron evitar inundaciones mayores en la zona. Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos, evitar cruzar corrientes de agua y seguir las indicaciones de Protección Civil ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Publicidad