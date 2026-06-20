Responden a lluvias en Saltillo con operativo de limpieza; Javier Díaz supervisa zonas afectadas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Responden a lluvias en Saltillo con operativo de limpieza; Javier Díaz supervisa zonas afectadas
    Javier Díaz supervisó personalmente las labores de limpieza y atención en las zonas más afectadas por las lluvias registradas en Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal desplegó brigadas de atención en distintos sectores de la ciudad tras las fuertes lluvias de este sábado; no se reportan personas lesionadas

Luego de las intensas lluvias registradas la tarde de este sábado, el Gobierno Municipal de Saltillo activó un operativo de atención y limpieza en distintos puntos de la ciudad para atender las afectaciones ocasionadas por los escurrimientos y acumulaciones de agua. El alcalde Javier Díaz González supervisó personalmente las labores en las zonas con mayores complicaciones, principalmente en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Célestin Freinet.

$!Brigadas del programa “Aquí Andamos” trabajaron durante la tarde y noche en la limpieza de calles, bulevares y arroyos para restablecer la movilidad y reducir riesgos a la población.
Brigadas del programa “Aquí Andamos” trabajaron durante la tarde y noche en la limpieza de calles, bulevares y arroyos para restablecer la movilidad y reducir riesgos a la población. HÉCTOR GARCÍA

El edil informó que, pese a la intensidad de las precipitaciones, hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas ni incidentes graves relacionados con la tormenta. Las afectaciones se concentraron en vialidades, donde se presentaron encharcamientos, arrastre de basura, lodo y material pétreo proveniente de distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/autoridades-de-saltillo-mantienen-monitoreo-por-lluvias-reportan-20-vehiculos-remolcados-CF21535520
$!Autoridades brindaron apoyo a automovilistas varados y mantuvieron cierres preventivos en vialidades con riesgo por acumulación de agua.
Autoridades brindaron apoyo a automovilistas varados y mantuvieron cierres preventivos en vialidades con riesgo por acumulación de agua. CORTESÍA

Como parte de la estrategia de respuesta, cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, integradas por personal de Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, realizaron labores de limpieza en colonias y bulevares ubicados al norte, oriente y poniente de Saltillo. Los trabajos incluyeron el retiro de desechos arrastrados por la corriente, así como la liberación de zonas afectadas por acumulación de agua.

De manera paralela, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementaron acciones preventivas en diversos puntos de la ciudad. Entre ellas destacó el cierre temporal del cruce del bulevar José Musa de León y Los Silleres, así como del paso inferior que conecta Misión Cerritos con el bulevar Fundadores. Una vez que disminuyeron los riesgos, algunas de estas vialidades fueron reabiertas a la circulación.

$!Cuadrillas municipales retiraron basura, lodo y escombro arrastrados por la corriente en distintos sectores de la ciudad.
Cuadrillas municipales retiraron basura, lodo y escombro arrastrados por la corriente en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Durante la contingencia también se brindó apoyo a alrededor de 20 automovilistas cuyos vehículos quedaron varados en sectores como la lateral del bulevar Fundadores, José Musa de León y Luis Donaldo Colosio. Asimismo, personal de emergencia atendió una vivienda de la colonia Virreyes Obrera afectada por el ingreso de agua y realizó el retiro de ramas de árboles dañados sobre el bulevar Rufino Tamayo.

$!El Gobierno Municipal reportó saldo blanco tras las precipitaciones, aunque se atendieron afectaciones menores en una vivienda y daños materiales en algunas vialidades.
El Gobierno Municipal reportó saldo blanco tras las precipitaciones, aunque se atendieron afectaciones menores en una vivienda y daños materiales en algunas vialidades. CORTESÍA

Javier Díaz recorrió además el bulevar Los Pastores, en la confluencia de los arroyos Del Cuatro y Ceballos, donde destacó que los trabajos preventivos efectuados días atrás permitieron evitar inundaciones mayores en la zona. Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos, evitar cruzar corrientes de agua y seguir las indicaciones de Protección Civil ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
Tormentas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Alimentación

Alimentación

true

POLITICÓN: Los mensajes y los silencios en la comida de cumpleaños del gobernador
NosotrAs: Por una educación libre de sexismo y abierta a la diversidad

NosotrAs: Por una educación libre de sexismo y abierta a la diversidad
En abril se informó que la propuesta se enfocaría en la región de Sabinas‑Burro Picachos, en Coahuila. ESPECIAL.

Coahuila aguarda noticias sobre extracción del gas no convencional
José Antonio “N” permanecerá internado en un penal estatal mientras enfrenta el proceso penal por el presunto feminicidio de su pareja sentimental.

Pruebas lo hunden: permanece detenido saltillense acusado del feminicidio de su pareja en NL
Fiesta. Hacienda El Mimbre será la sede de la primera edición del festival, que busca consolidarse como una nueva opción para los aficionados al rock en la región.

‘Saltillera Fest’ revela a sus primeros invitados; Inspector y La Gusana Ciega encabezan el cartel
Conoce los consejos que te ayudarán a ahorrar en tus próximas vacaciones.

¿Listo para tus vacaciones? 5 tips para planear el viaje de tus sueños en verano 2026
Los jardines de niños reportan una baja en su matrícula en los últimos años.

Coahuila: Desplome en preescolar lleva a educación básica a su matrícula más baja en ocho años