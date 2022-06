¡Ta-ta-ta-ta-ta! El profesor de Saltillo más famoso de América Latina

–Y tú, Chavo, te vas a quedar castigado y sin recreo.

–¡Todo yo, todo yo! Todo por culpa de la albóndiga que ni me deja ver el pizarrón.

De pie, detrás del escritorio, el profesor vestido de traje con su metro y 96 centímetros de altura. En el pupitre de enfrente está el alumno de gorra verde, playera rayada y pantalón caqui al que le da por interrumpir continuamente la clase.

–¿Puedo saber por qué causa, razón, motivo o circunstancias estás llorando, Chavo?

–No, Profesor Jirafales, me estoy lavando los ojos de adentro para afuera.

La nostalgia se asoma curiosa. Es Junio 17 y esta fecha les trae memorias de un reencuentro.

–Maistro Longaniza, ¿usted siempre fue maistro?

–Chavo, no soy maistro ni me apellido Longaniza. Soy Longaniza y me apellido Maistro, digo... no, también fui alumno. Pero esa historia se las he contado.

–Eso, eso, eso. ¿Y usted tiene papás? Yo sí tengo padres, nomás no me los han presentado.

La distancia se acorta. El profesor se sienta en la orilla del escritorio. A su espalda, la calavera que Don Ramón dibujó en el pizarrón tiempo atrás para explicar el significado de “peligro”.

–Ay, Chavo. Sí, claro que tuve papas. Se llamaron Rubén Aguirre Flores y Victoria Fuentes Villarreal. Nací en Saltillo, Coahuila el 15 de junio de 1934.

–¿En esa ciudad fue maistro?

–No, a ver. Te voy a contar. Cuando joven estudié para ser ingeniero agrónomo de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Chihuahua. Y como profesor, he tenido alumnos buenos, regulares, malos, pésimos... y Quico.

–¡Qué bruto, póngale cero! Bueno... si pudiera ponerle cero otra vez, porque aquí las calificaciones como que no funcionan. Oiga, maistro, ¿y usted fue famoso?

Una racha de viento frío le tira el sombrero negro de la cabeza al profesor. Él se levanta y cierra la ventana.

–Uuuy sí, Chavo. Antes de que Doña Florinda me invitara a tomar tacitas de café, era locutor y conductor de radio en la XESJ de Saltillo, en 1954. Luego trabajé en Monterrey y el entonces Distrito Federal.

-Bueno, pero no se enoje.

-¡Ta, ta, ta, ta, ta! –la voz del profesor se alza mientras él se acomoda el saco–. No me enojo, solo me acuerdo. De hecho, tuve la fortuna de participar en un evento histórico. Transmití vía satélite en 1970 y por primera vez en la historia, una corrida de toros desde la Plaza de las Ventas en Madrid para México. Era un fanático taurino.

La mirada de Jirafales recorre el salón vacío y aunque escucha el rumor de la voz de los demás niños, solo el Chavo está con él.

–Como yo le diría al Señor Barriga con la renta de Ron Damón: lo último que se pierde es la esperanza.

–Para nosotros ya no hay eso. Ya triunfamos, ya fuimos y allá abajo ya solo somos recuerdos...

–Oiga maistro, pero...

–¡Al próximo que interrumpa le dejo sin recreo!

–¿Otra vez? ¡Es que no me tienen paciencia! Además solo estoy yo, aunque los demás ya no tardan en llegar: Quico, Chilindrina, Ñoño, Popis y Patty.

–Sí, un día este salón volverá a estar lleno. A Don Ramón, Jaimito el Cartero, la Bruja del 71, Godinez y Gloria, la tía de Patty, los vi el otro día en la vecindad...

–Oiga, profesor Jirafales, ¿y usted extraña a Doña Florinda?

–¿Qué si extraño pasar a tomar una tacita de café? Para el reencuentro ya tengo preparado un humilde obsequio.

La mano de Rubén Aguirre va hacia el bolsillo interior de su saco. Se detiene en seco. La mirada le cambia. Algo se le atraviesa por la mente cuando entona con voz más clara:

–Oye, Roberto, a lo mejor no te lo he dicho, pero estoy contento de estar contigo aquí. Como en los viejos tiempos ¿Te acuerdas de cómo nos conocimos?

–Sí, Rubén. Te vi con una carrera prometedora y te propuse varios personajes, como el Profesor Jirafales. Fue en los 70’s. Y luego hiciste también a Lucas Tañeda, Sargento Refugio Pazguato, El Shory. Todo éxitos de la televisión mexicana.

–Quién diría que solo dos años después de que te despedimos, yo vendría a alcanzarte por culpa de una neumonía. Tres años más joven que tú, a mis 82. Fue bueno reencontrarnos aquel 17 de junio del 2016.

–Oye, Aguirre: primero muerto antes que perder la vida.

–Bolaños, solo los idiotas no cambian de opinión, y eso no cambiaré nunca. Por cierto...¿no será mucha molestia volver a lo que estábamos?

–Ah, sí. ¡Se me chispoteó, maistro Longaniza!

–¡Ta, ta, ta, ta, ta!