THE NEW: Protagonista con diez nominaciones a los REED LATINO 2024

Gerardo Aguilar Hernández, cofundador de THE NEW, expresó su entusiasmo y orgullo ante este reconocimiento: “Estamos compitiendo con agencias de gran renombre como Ojiva Consultores, Tarín Contreras, Maverick y Heurística Comunicación, lo que nos motiva a seguir elevando nuestros estándares de calidad y creatividad” . Este nivel de competencia demuestra la importancia de la agencia en el ámbito de la comunicación política en México y Latinoamérica.

Los Premios REED LATINO destacan lo mejor de la comunicación política en Latinoamérica y España , y que THE NEW esté nominada en diez categorías es un logro que refleja su compromiso con la excelencia. La agencia ha sido reconocida por su capacidad para crear campañas impactantes y estrategias innovadoras que logran conectar con el electorado de manera efectiva.

La agencia de comunicación THE NEW, fundada por Sergio Pedraza Vizcaya y Gerardo Aguilar Hernández , ha logrado posicionarse como un referente en el mundo de la comunicación política al obtener diez nominaciones en los Premios REED LATINO 2024 , uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito de la comunicación hispanohablante. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Cartagena de Indias , Colombia, donde competirán junto a los grandes del sector.

Entre las campañas nominadas por THE NEW se encuentran algunas de las más relevantes del panorama político actual. La agencia ha trabajado en estrategias de comunicación política para figuras como Claudia Sheinbaum, actual Presidenta de México, y Jorge Maynes, cuya campaña electoral ha sido ampliamente reconocida por su creatividad e innovación.

Además, la agencia también compite en categorías por campañas diseñadas para políticos de renombre como Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, y Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic. Estas campañas han sido destacadas por su enfoque estratégico y capacidad para captar la atención del electorado.

La colaboración de THE NEW en estas campañas políticas ha sido clave para su éxito. La capacidad de la agencia para diseñar mensajes claros y efectivos ha sido un diferenciador importante en un entorno político cada vez más competitivo.

El éxito de THE NEW no sería posible sin el equipo que respalda cada campaña. Sergio Pedraza Vizcaya, cofundador de la agencia, destacó la importancia del trabajo en equipo en la consecución de estas nominaciones: “Estas nominaciones son el reflejo del esfuerzo de todo el equipo de THE NEW. Sin su talento, dedicación y compromiso, nada de esto sería posible”.

Este reconocimiento es una validación del enfoque colectivo de la agencia, donde cada miembro del equipo contribuye de manera significativa al éxito de las campañas. La colaboración interna y la constante búsqueda de la excelencia han permitido que THE NEW se consolide como una de las agencias más influyentes en el ámbito de la comunicación política.

THE NEW no es una desconocida en los Premios REED LATINO. Desde su fundación, la agencia ha sido nominada en 12 ocasiones anteriores, y ha ganado en dos ocasiones previas, consolidándose como un referente en el mundo de la comunicación política.

El historial de éxito de la agencia refleja su compromiso con la innovación y su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno político. Cada campaña que han diseñado ha sido cuidadosamente planificada para garantizar que los mensajes lleguen al público adecuado de la manera más efectiva posible.

Con las diez nominaciones en los REED LATINO 2024, THE NEW no solo está compitiendo por el reconocimiento en el presente, sino también consolidando su posición como líder en la comunicación política para el futuro. La agencia sigue demostrando que su enfoque estratégico y creativo es capaz de generar resultados impactantes en un sector tan exigente como el político.