$!UAdeC y Quest Diagnostics amplían oferta de estudios clínicos con más de 700 pruebas, en Saltillo

Con el propósito de acercar servicios de diagnóstico confiables y de calidad a la población, el Laboratorio de Análisis Clínicos y Moleculares de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en colaboración con Quest Diagnostics, ofrece más de 700 estudios clínicos y moleculares a costos accesibles, en Saltillo. El laboratorio integra la experiencia académica y científica de la Facultad de Ciencias Químicas con la infraestructura y el respaldo técnico de Quest Diagnostics, empresa especializada en servicios de diagnóstico clínico, lo que permite realizar pruebas con altos estándares de calidad para la detección, control y seguimiento de diversas enfermedades y condiciones de salud.

Entre los servicios disponibles se encuentran perfiles hormonales y moleculares, estudios antidoping, perfiles bioquímicos, perfiles tiroideos, pruebas para el control y detección de diabetes, además de una amplia variedad de análisis clínicos dirigidos tanto a pacientes particulares como a empresas e instituciones. Las instalaciones se ubican en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC, sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, donde se brinda atención de lunes a sábado, en un horario de 07:00 a 13:00 horas. Los usuarios pueden realizar sus pagos en efectivo o mediante terminal bancaria.

Además de este laboratorio en el Campus Central de la Universidad, Quest Diagnostics cuenta con una segunda sede en el Hospital Universitario de Saltillo, con lo que amplía la cobertura de sus servicios de diagnóstico para la población de la región. La iniciativa forma parte de la estrategia de vinculación social de la Universidad Autónoma de Coahuila, orientada a fortalecer el acceso a servicios especializados de salud mediante estudios respaldados por personal altamente capacitado y tecnología de diagnóstico. De igual forma, el laboratorio constituye un espacio de formación práctica para estudiantes de las áreas químico-biológicas y clínicas, quienes complementan su preparación profesional en un entorno de trabajo especializado. Las personas interesadas en conocer los estudios disponibles, requisitos de preparación y costos pueden solicitar información directamente en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Moleculares de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC, al teléfono 844 416 9213, extensión 222; vía WhatsApp al 81 4611 9426, o mediante el correo electrónico labclinicos_fcq@uadec.edu.mx.

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