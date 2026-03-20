Volcadura deja 18 trabajadores lesionados en libramiento OFT; conductor dormitó

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Volcadura deja 18 trabajadores lesionados en libramiento OFT; conductor dormitó
    La unidad terminó recostada en el arroyo central tras perder el control. ULISES MARTÍNEZ

Dos mujeres fueron trasladadas en ambulancia a un hospital para su valoración médica, mientras el resto de los lesionados recibió atención prehospitalaria en el lugar

El operador de un transporte de personal contagió a su unidad de lo cansado que estaba y, junto con esta, quedó recostado sobre el arroyo central del libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 3.

El accidente se registró la mañana de este viernes, minutos antes de las 06:00 horas, frente a la empresa Sanhua, en el municipio de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-pierde-el-control-y-destroza-su-auto-en-el-periferico-lea-en-saltillo-PK19640791
$!Autoridades tomaron conocimiento tras la volcadura en Ramos Arizpe.
Autoridades tomaron conocimiento tras la volcadura en Ramos Arizpe. ULISES MARTÍNEZ

El reporte fue atendido por elementos del Departamento de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de dicho municipio, y posteriormente quienes se encargaron de tomar conocimiento fueron elementos de la Policía del Estado.

La volcadura, en la que participó un vehículo de la marca Mercedes-Benz, era conducido por Francisco Alejandro ¨N¨, de 18 años, con domicilio en la colonia Nuevo Mirasierra.

$!Paramédicos atendieron a 18 personas lesionadas en el lugar del accidente.
Paramédicos atendieron a 18 personas lesionadas en el lugar del accidente. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el conductor manifestó que perdió el control del vehículo al dormitar mientras conducía, lo que derivó en la volcadura.

En el lugar resultaron 18 personas lesionadas, entre ellas dos mujeres identificadas como Diana Laura ¨N¨, de 21 años, y Rosa Isela ¨N, de 28 años.

$!Transporte de personal volcó sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, dejando varios lesionados.
Transporte de personal volcó sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, dejando varios lesionados. ULISES MARTÍNEZ

Ambas fueron trasladadas en ambulancia a un hospital para su valoración médica, mientras más transporte de la empresa siniestrada arribó para llevarse a los demás a atención prehospitalaria.

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