Volcadura deja 18 trabajadores lesionados en libramiento OFT; conductor dormitó

El operador de un transporte de personal contagió a su unidad de lo cansado que estaba y, junto con esta, quedó recostado sobre el arroyo central del libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 3. El accidente se registró la mañana de este viernes, minutos antes de las 06:00 horas, frente a la empresa Sanhua, en el municipio de Ramos Arizpe.

El reporte fue atendido por elementos del Departamento de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de dicho municipio, y posteriormente quienes se encargaron de tomar conocimiento fueron elementos de la Policía del Estado. La volcadura, en la que participó un vehículo de la marca Mercedes-Benz, era conducido por Francisco Alejandro ¨N¨, de 18 años, con domicilio en la colonia Nuevo Mirasierra.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el conductor manifestó que perdió el control del vehículo al dormitar mientras conducía, lo que derivó en la volcadura. En el lugar resultaron 18 personas lesionadas, entre ellas dos mujeres identificadas como Diana Laura ¨N¨, de 21 años, y Rosa Isela ¨N, de 28 años.

Ambas fueron trasladadas en ambulancia a un hospital para su valoración médica, mientras más transporte de la empresa siniestrada arribó para llevarse a los demás a atención prehospitalaria.