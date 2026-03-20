Joven pierde el control y destroza su auto en el periférico LEA, en Saltillo

Un joven conductor protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada del viernes, luego de circular a exceso de velocidad sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez de Saltillo, dejando su vehículo con severos daños. El percance ocurrió minutos antes de la 01:00 horas, cuando el joven, de aproximadamente 18 años de edad, conducía un Nissan Versa color negro con dirección al oriente. Al ingresar al paso deprimido a la altura de la colonia Valle Dorado, no disminuyó la velocidad, lo que provocó que perdiera el control al salir del túnel.

Debido a la velocidad, el automóvil salió proyectado en la curva y terminó impactándose en repetidas ocasiones contra el muro de contención, hasta quedar detenido en el carril derecho. Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, evitando otro percance.

A pesar de lo aparatoso del choque, el conductor resultó ileso y logró salir por su propio pie del vehículo, siendo posteriormente asegurado por las autoridades. Finalmente, la unidad fue retirada del lugar mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.