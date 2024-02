Salud visual, segunda causa de discapacidad en México

El 80 por ciento de los casos de discapacidad visual son evitables si las personas acuden con el especialista cada seis meses para realizarse exámenes de la vista; la salud visual es la segunda causa de discapacidad en México.

Christian García Moreno, integrante de la Asociación Mexicana de Escuelas, Facultades, Colegios y Consejos de Optometría, señaló que la diabetes es un padecimiento que puede provocar discapacidad total e incluso ceguera en las personas por falta de atención adecuada en sus etapas primarias.

“Todo paciente que padezca diabetes, debería tener una evaluación semestral de la retina, eso acortaría los gastos tan altos de atención y rehabilitación en etapas tardías en paciente que acuden al médico ya por una complicación de la visión y muchas veces la ceguera es irreversible”, explica.

El glaucoma es otra enfermedad que deriva de la presión intraocular, incluso se le conoce como “el asesino silencioso de la visión”. Los pacientes pueden practicarse exámenes de la vista en los que solamente les piden identificar las letras, pueden reconocer todos los tamaños y aparentemente tienen una salud visual sana, sin embargo, exámenes más profundos pueden detectar un daño inicial en la visión; en estos casos, corren el riesgo de acudir al especialista ya en una etapa tardía.

El integrante del Consejo Mexicano de Optometría Pediátrica propone implementar a nivel estatal el tamiz visual neonatal, que solamente se aplica en establecimientos de alta especialidad, para brindar atención primaria a bebés desde el primer mes del nacimiento, como lo marca la Cartilla Nacional de Salud.

“Al no acudir al origen del problema, tenemos casos de niños que llegan tardíamente a los diagnósticos. En Coahuila el tamiz no se realiza de manera pública, solamente se realiza en clínicas de alta especialidad del IMSS y no en todos los pacientes cuando hay sospecha de alguna gravedad aparente o en niños prematuros, pero de manera rutinaria en todo el Estado no se aplica.

“No hay una política pública para llevarlo a cabo. Creo que se puede hacer un convenio entre gobierno y los órganos colegiados, ya que la mayoría de los equipos se encuentran en instituciones privadas o los especialistas contamos con ellos, pero al no haber información al respecto, no hay esos acuerdos”, propuso.

Añadió que el gobierno ahora centra los esfuerzos en el tema de la salud mental, pero no se debe descuidar la salud visual, que representa la segunda causa de discapacidad en nuestro País, y pesar de eso, no se le da prioridad en las políticas públicas.

“El tamiz visual arroja el diagnóstico prematuro de más de 30 enfermedades congénitas oculares, disfunciones oculares o anomalías oculares, incluso algunas mortales como el cáncer de ojo; puede prevenir además problemas funcionales, porque en muchas ocasiones esos niños llegan a instituciones educativas clasificándolos con lento aprendizaje o con déficit de atención, cuando en realidad el problema es una mala visión”, concluyó.