¡Salvemos a ‘Aria’! Mujer en Saltillo pide ayuda para encontrar a su mascota

Karen subió la foto de “Aria”, un ejemplar de raza grande en color café oscuro con patas y pecho un poco más claro y escribió: “Amixes, no sabemos si se salió o se robaron a Aria (por el colegio Hemingway, los patores y las quintas etc (sic). Si la llegan a ver resguárdenla por favor; no es agresiva, Trae collar y por lo mismo que no se sabe defender”.

La publicación no tardó en hacerse viral y ha sido compartida en 100 ocasiones. La dueña de “Aria”, solicitó ayuda para difundir el mensaje y llegar a así llegar a más ciudadanos para poder dar con la mascota. El único comentario que ha logrado la opinión es de Maye García, que dice: “Alonso vio la foto & dijo guauguau.