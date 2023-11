Samuel García llega a Torreón, y en pega de calcas provoca gran caos vial

El aspirante presidencial inició su gira por Coahuila en Saltillo , donde dijo que fue recibido “de lujo”; luego se trasladó a Monclova, que estuvo mejor, “ pero la verdad, no como en Torreón”.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Ahora, si se unen el norte y el sur del país, ni Claudia Sheinbaum ni la otra candidata que no quiso mencionar, “ porque va en caída libre podrán detenernos, vamos a arrasar, vamos por lo nuevo”, afirmó.

“Torreón, al igual que Monterrey, ha sido una ciudad netamente industrial durante décadas, pero lamentablemente, debido a los gobiernos del PRI, no ha logrado desarrollarse como se merece. No han llegado las inversiones y no se han solucionado los problemas del agua ni de la movilidad”, apuntó el emecista.

Mientras tanto, en Monterrey, en tan solo dos años de su administración, pudo duplicar las líneas del metro de tres a seis, siendo la segunda más grande del mundo, con una línea que conecta el aeropuerto hasta Tesla.

Además, en lo que respecta al agua, construyó un acueducto y una presa que proporcionará el doble de agua a los regiomontanos.

García destacó que, aunque no puede hacer propuestas durante la precampaña, puede mencionar lo logrado en Nuevo León. “Si Nuevo León pudo, por supuesto que Coahuila puede, amamos Saltillo”, expresó.