Generan desorden vial en Saltillo, GPS desactualizados

Según Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito y Vialidad en Saltillo, una de las faltas más comunes es que conductores que dicen ser foráneos, ingresan por vialidades restringidas, guiados por aplicaciones como Google Maps. “Nos dicen que su aplicación los lleva por ahí, pero aunque no sean de aquí, eso no los exime de la infracción. En estos casos, la multa es de mil 230 pesos”, explicó. Aunque se aplica criterio con visitantes, las sanciones siguen vigentes.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana, indicó que el Ayuntamiento ya notificó a plataformas digitales sobre los cambios, sin respuesta tras más de 40 días. “El estándar para que la ciudadanía adopte un nuevo patrón vial es de 21 días, pero aquí ya duplicamos ese plazo sin que se refleje el cambio en los mapas. Vamos a cambiar de estrategia y hacerlo también por medio de redes sociales y otras vías tecnológicas”, explicó.

En tanto las plataformas digitales no reflejen los cambios, las autoridades optarán por medidas físicas para evitar maniobras indebidas. “Si no funciona con señalización, seguiremos con boyas, postes, incluso cunetas... Lo importante es que se respeten las nuevas reglas”, dijo De la Rosa. Añadió que este tipo de intervenciones son necesarias para no seguir destinando recursos de tránsito a resolver el mismo problema una y otra vez.

El segundo foco de atención es el ingreso de vehículos de carga pesada a zonas residenciales. La circulación de estos camiones está limitada por reglamento, pero su presencia en colonias ha ido en aumento, lo que representa un riesgo para peatones y provoca daños en cordones, cunetas y pavimento. Uno de los casos más recientes fue el fallecimiento de un menor de edad, atropellado por un tráiler.

“Tenemos ya una nueva definición de horarios y vialidades donde estará prohibida su circulación. En las colonias no se permitirá el acceso bajo ninguna circunstancia”, señaló De la Rosa. El transporte de carga solo podrá circular por vialidades principales y secundarias, y únicamente en el horario comprendido entre las 05:00 y las 10:00 horas, según lo previsto por la autoridad.

Por la tarde, el paso estará completamente restringido, debido a que el flujo vehicular se complica por la salida de clases, el cambio de turnos laborales y el tránsito particular. “Ya no existe una hora valle”, subrayó el funcionario. Este término hace referencia a los momentos del día en que hay menos tráfico, lo que permite cierto margen para el tránsito de vehículos grandes; sin embargo, en Saltillo, ese espacio se ha reducido considerablemente por la creciente demanda de movilidad.

Zulema Banda recordó que su área emite permisos de carga y descarga con rutas y horarios definidos, y que los vehículos que no se apeguen a estos lineamientos pueden ser infraccionados o incluso asegurados. También informó que las rutas se ajustan según el entorno comercial y la carga vial de cada zona.

Ambos funcionarios coincidieron en que Saltillo está atravesando una etapa de crecimiento acelerado que ha desbordado las capacidades tradicionales de su infraestructura. Para aplicar la nueva reglamentación, anunciaron que los operativos se concentrarán en accesos estratégicos y entradas clave a las colonias, con el fin de evitar desde ahí las infracciones.

“No se trata de justificar a nadie. El objetivo es recuperar el orden en la vía pública y reducir los riesgos para la población”, concluyó De la Rosa.