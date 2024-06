Saturan seguidores de Natanael Cano hoteles y sorprenden a los hoteleros de Monclova

“Fue inesperado el que este cantante de esta nueva ola que le llaman corridos tumbados, fuera tener tanta fuerza, no esperábamos tanta afluencia, estábamos hablando de que no se consiguió una sola habitación.

“Tenemos mil 500 y no se conseguía ni siquiera en los hoteles de paso, todas las categorías estaba llenas, una derrama que debe andar entre los 8 y 10 millones de pesos por el concepto de los puros huéspedes que se hospedaron”, dijo.

El empresario declaró que esta derrama económica millonaria solo fue en el sector hotelero, no obstante, el sector restaurantero, además de las tiendas de conveniencia también debieron de haber tenido un impacto positivo en sus ventas.

TE PUEDE INTERESAR: A Feria de San Buenaventura Alfredo Olivas, Luis R. Conriquez, Palomazo Norteño, entre otros

“Ni siquiera los Tigres del Norte, que vinieron el mes pasado, tuvieron tanto éxito, esto habla del gran mercado que representa en los jóvenes menores de 25 años”, refirió De la Garza.

Aclaró que desde hace algunos años no se había observado un evento con tanta aceptación de la población, toda vez que no solo coahuilenses viajaron para estar presentes en el concierto de Cano, si no también personas del noreste del país y extranjeros.

Finalmente destacó la importancia de promover eventos musicales en la ciudad, además de deportivos, para mejorar la economía en esta ciudad que ha sufrido un colapso los últimos años.