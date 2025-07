La historia del ‘Tío’ de Monclova llega a millones gracias al creador de contenido Alex Serrano (video)

-“¿Que vendes aqui?; cuanto tiempo tienes haciendo raspas yukis?”-, pregunta Alex Serrano.

“Nooo pues unos 70 años”, responde “El Tío”.

Contó al influencer que tiene 102 años y ya presenta problemas en su vista, no obstante, no piensa dejar de trabajar.

-“Nunca planeas parar de trabajar?”, cuestionó Alex Serrano-

“Si me siento, pronto nos vamos, si no trabajamos no comemos”, responde “El Tío”.