Se pasa el amarillo y destroza a vehículo tras impactarlo en la Zona Centro de Saltillo

Un automóvil quedó destrozado y declarado como pérdida total después de ser impactado por una camioneta en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas e Ignacio La llave en la zona centro de Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de la 13:20 horas, momento en el que el personal de la Policía Municipal llegó al lugar para tomar conocimiento del incidente, en el que estuvieron involucrados una camioneta y un automóvil.

José Leopoldo, de 37 años, fue señalado como el responsable del accidente. Circulaba por Lázaro Cárdenas en una camioneta Chevrolet Suburban con placas del estado de Guerrero. Al llegar al cruce con La llave, pasó el semáforo en amarillo y golpeó la parte delantera izquierda del Volkswagen Passat conducido por José, de 60 años.

El impacto resultó en la pérdida total del automóvil, mientras que la camioneta avanzó unos metros y se detuvo prácticamente sin daños.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia. El personal de tránsito llegó al lugar para documentar el incidente y esperar la posible negociación entre las aseguradoras. En caso de no llegar a un acuerdo, se procedería a poner el accidente a disposición del Ministerio Público.