¿Se pueden bombardear nubes en Coahuila para provocar lluvia como en otros estados de México?

Aunque se ha utilizado en otros estados del norte de México, se descartó en la entidad por no tener evidencia científica suficiente que asegure su funcionamiento

“Si no tenemos certeza sobre los resultados, nosotros no lo consideramos como algo viable para todo el estado” , explicó Nerio.

En ese sentido, añadió que si bien hay lluvia derivada de ese proceso, no se obtiene donde se esperaba.

“Sabemos que es difícil hacer la evaluación sobre este procedimiento. Para empezar debe haber nubes y hay regiones donde ni eso hay. Cuando sí se ha dado el bombardeo, no es muy preciso dónde se obtiene la descarga” , explicó.

Aseguró que además de ser muy costoso --sin brindar una cifra exacta--, no se tiene evidencia de que el procedimiento funcione para hacer que llueva en alguna región.

Tal como explicó Nerio y como explicó la nota, en el estado sinaloense no se pretende generar nuevas nubes sino estimular las ya existentes para que haya precipitación.

Sin embargo el propio sitio británico citó a los científicos Fernando García García y Guillermo Montero Martínez del Grupo de Física de Nubes del Instituto de Ciencia de la Atmósfera y Cambio Climático, quienes aseguraron que “nunca hubo resultados concluyentes” respecto a los experimentos que se hicieron en México durante décadas.

AGSAL TAMBIÉN LO DESCARTA

Particularmente en la capital del estado, el gerente general de Aguas de Saltillo Jordi Bosch informó a VANGUARDIA que tampoco se tiene prevista la intervención de yoduro de plata con aviones.

Agregó que se tienen contempladas otras acciones como mantener el equilibrio entre acuíferos para preservar la zona de Zapalinamé, incrementar la producción de agua desde el sur mediante la construcción de un acueducto y la preparación de nuevas captación de reserva.

“ES APOSTAR SABIENDO QUE VAS A PERDER”

Por su parte, la profesora investigadora de la Universidad de Texas A&M Rosario Sánchez, mencionó para VANGUARDIA que es positivo que se descarte en el estado “porque no sirve”.

Explicó que aunque se ha trabajado en el tema durante décadas, científicamente no está probado que funcione, por lo que a su parecer no debería invertirse tiempo ni dinero en ello.

“El problema aquí es que no podemos controlar las nubes. Luego se cree que son estáticas y no lo son, se están moviendo. El sistema atmosférico se está moviendo, no las podemos amarrar”, agregó.

Además mencionó que asumiendo que la actividad química atmosférica pudiera promover precipitación, no se puede asegurar que caiga donde se necesita o donde se espera.

La académica comparó el bombardeo de nubes con un viaje a Las Vegas, pues “es apostar sabiendo que vas a perder”.