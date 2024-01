¡Se salva de milagro! Joven es arrollado por un tráiler al sur de Saltillo

Una vez en el sitio, se atendió a Pedro, quien junto con otras personas había cruzado los carriles con dirección a Emilio Arizpe de la Maza, y cuando iba a cruzar los carriles con dirección a Zacatecas fue golpeado por un tráiler.

Según testigos, un grupo de personas se detuvo en el camellón central para pasar el bulevar, pero todos permanecieron ahí, menos Pedro, quien fue arrollado por el tráiler de la empresa 4 On The Go.