Servicio médico en clínica Magisterio cada vez peor, acusan maestros de Saltillo

El servicio médico de la Sección 38 en la Clínica del Magisterio en Saltillo sigue empeorando, y es que ahora el área de farmacia ya no cuenta con medicamentos, tratamientos y la atención se basa en la aplicación de suero, sin importar la clase de enfermedad, denunció María Patricia Muñoz, maestra jubilada.

“Antes eran carencias de personal médico, enfermeros, luego la falta de aparatos para rayos x, para quimios, y ahora ya es el medicamento, ya ni siquiera tienen paracetamol para recetarte porque el área de farmacia ya ni existe”, denunció la maestra.

Señaló que su hijo de 19 años se encuentra internado en esta clínica luego de que le detectaran un absceso hepático que tiene que ser retirado a través de una cirugía, sin embargo, esta no se ha podido realizar porque no hay quien realice la operación en el Magisterio.

TE PUEDE INTERESAR: Elige Morena a Armando Guadiana Tijerina como virtual candidato a la gubernatura de Coahuila

“Mi hijo está internado, pero haz de cuenta que solamente nos prestan el cuarto porque yo tengo que traerle los medicamentos. comprarlos en farmacias, no hay una atención digna; mi hijo necesita de una operación que cuesta más de 70 mil pesos y aquí no me lo pueden hacer pese a que yo hice aportaciones durante mi vida laboral”, comenta la maestra.

Recordó que existe una orden judicial que se promovió desde el Poder Judicial de la Federación para que se otorgue la atención médica a los maestros.

En ese sentido señaló que en todo el estado hay cientos de maestros amparados para que les rembolsen el gasto que realizan en la compra de medicamentos, traslados y entre otras necesidades, sin embargo, en este caso la clínica se mantiene en desacato.

“Esta no es la primera vez que denunciamos la falta de servicios por parte de la clínica del Magisterio y necesitamos soluciones porque tampoco quieren rembolsarnos los gastos que hacemos frente a la situación que se vive en este hospital”, manifestó Muñoz.