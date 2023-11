Sin médicos para practicar cirugía a mujer en el Hospital General de Saltillo; ha esperado más de un mes

El Hospital General de Saltillo no cuenta con personal suficiente para practicar una cirugía de peroné que requiere una mujer de edad madura que permanece a la espera en una camilla de la clínica.

Juan Ignacio Gaona, padre de la afectada, buscó a VANGUARDIA para exponer la situación por la que atraviesa su hija desde hace un mes, cuando se fracturó la parte inferior de la pierna, donde se encuentra la tibia y el peroné, pero hasta hoy no ha recibido atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Montachoques’, una realidad en Saltillo; pocos casos llegan a denuncia

“Los doctores nos dicen que no tienen personal, que no hay equipo para realizar la operación, nos solicitaron dinero que conseguí en la iglesia y también nos pidieron equipo que ya entregué, pero la han reprogramado tres veces y no sabemos qué pasa, ya necesitamos que la den de alta, esto no debió alargarse tanto”, expuso don Ignacio.

En el hospital también les solicitan donadores de sangre, y aunque ya se realizaron las donaciones, “los médicos solamente responden que la operación no depende de ellos, que hay muchas emergencias”.

“Lo que tenemos miedo es que ella sigue ahí en el hospital internada, no la ayudan ni la dan de alta, tenemos miedo de que pueda pescar otra enfermedad”, mencionó.

FALTAN INSUMOS

De acuerdo con la delegada sindical Alicia Contreras, “al nosocomio le hace falta personal y no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades; todos los turnos tienen problemas de recursos y de insumos, la mayoría de las veces se le solicita a los pacientes que lleven sus propias gasas y material de curación”.

“Este problema tiene mucho tiempo, nosotros hemos trabajado bajo protesta, la situación ha rebasado los límites y hasta hoy se trabaja con lo que se tiene”, afirmó la doctora.