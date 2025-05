Sin vínculos con el narco candidatos al Poder Judicial en Coahuila: Mery Ayup

Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, descartó que en el estado existan candidatos al Poder Judicial con nexos al crimen organizado.

El magistrado también negó que la elección de jueces y magistrados represente un riesgo para la impartición de justicia, al menos en Coahuila, aunque expresó su deseo de que lo mismo ocurra en el resto del país.

“Ojalá que (la elección) no la ponga (en riesgo, a la impartición de justicia) de llegar candidatos inapropiados, candidatos que no son idóneos, como puede ser gente relacionada con el crimen organizado. Eso sí pone en riesgo”, expuso ante pregunta expresa de VANGUARDIA.

Agregó que también representan un riesgo los perfiles sin capacidad jurídica, sin talento ni vocación por el servicio público, que únicamente busquen beneficiarse del cargo, dictando sentencias a modo.

“¿Eso puede poner en riesgo la justicia? Ojalá que no. Veremos a través de este proceso judicial cuál va a ser el resultado en los próximos años. En cuanto a Coahuila, está garantizado que quienes van a llegar no están relacionados con el crimen organizado y son perfiles idóneos para desempeñar los cargos de jueces y magistrados”, señaló Mery Ayup.

Indicó que este escenario fue descartado a través del trabajo de los comités de evaluación de los tres poderes. Según sus palabras, cada poder realizó una selección “muy meticulosa” de cada uno de los perfiles.

“Creo que ahí el trabajo de las universidades, y sobre todo de personas abogadas y abogados externos al Poder Judicial, permitió una evaluación muy apropiada para que podamos garantizar que nadie esté relacionado con el crimen, ni sea inepto para el desarrollo de la función”, expresó.

El magistrado señaló que este proceso ha sido también una oportunidad para acercar el trabajo del Poder Judicial a la ciudadanía, con experiencias en las que incluso ministras se han involucrado en conocer la realidad de los tribunales locales.

No obstante, aclaró que no considera que la elección del Poder Judicial por voto popular sea el mejor mecanismo.

“A mí me da mucho gusto que la gente se acerque con nosotros y que los jueces sean más humanos, que ahora sí tengan que abrirse a dialogar y a conocer a la ciudadanía. Pero no coincido en que el mejor método sea el electoral. Reitero: no es lo que necesita México para tener mejores jueces y magistrados. Ir a una elección no garantiza que se construya un mejor tribunal.

“Creo que el método que lo garantiza es tener procesos de carrera judicial, con autonomía, independencia y evaluación del desempeño; pero con otro tipo de perfil del juez: más abierto, más cercano a la ciudadanía, con programas y acciones que nos permitan ir a las colonias, asesorar, apoyar y acercarnos. Necesitamos jueces más humanos, más sociales”, concluyó.