Sobreviviente de cáncer toca por primera vez la campana de la salud en IMSS Saltillo (video)

Uno de los nódulos de agua se convirtió en cáncer, e inició su tratamiento con la idea de que iba a morir. “Lo primero que pensé fue lo que no queremos pensar, muerte, inmediatamente. No voy a estar para mi familia”, se dijo.

El temor no lo externaba para evitar preocupar a sus familiares, quienes sentían lo mismo y tampoco se lo confesaban. En el IMSS, el personal médico y de enfermería la recibió amorosamente, la acompañaron en la biopsia, el estudio que determinaría que el nódulo era cáncer. En cada consulta le repitieron que las personas en la actualidad ya no mueren por cáncer.

La detección del cáncer de Esther Leticia fue muy a tiempo, su tratamiento no llevó quimioterapia canalizada, ni radioterapia, pero sí medicamento que le provocaba los mismos malestares que otras pacientes tienen cuando se someten a los tratamientos más agresivos.

Cuenta que su cabello no se cayó por completo, pero que cuando comenzó a tener huecos en su cuero cabelludo, fue compasiva con ella misma y dejó la preocupación por la estética de lado. “Al final de cuentas el cabello vuelve a crecer”.

“Si hay días que uno no tiene ganas de nada, se siente uno mal, no quieres saber de nada, pero me platicaban las enfermeras que era parte del proceso”, contó. Esther Leticia valora mucho el apoyo de su familia que aseguró fue fundamental durante su tratamiento. “Mi familia nunca me dejó, siempre estuvo conmigo echándome porras. ‘Vamos mamá, vas a estar bien’”.

La sobreviviente de cáncer aseguró que en los momentos anímicos más difíciles, su familia fue el motor de impulso. “De repente cuando me daba así, decía, es que me tengo que levantar, tengo que echarle ganas por las personas que me están apoyando y eso fue el motor para seguir adelante”.

También dijo que en el camino conoció compañeras que no concluyeron sus tratamientos, tanto porque su vida se apagó, como porque desistieron, algo que para ella nunca fue opción.