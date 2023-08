¿Quién resuelve los charcos de aguas negras en Saltillo? Agsal y Municipio ‘se echan la bolita’

Se le detalló que a la paramunicipal le corresponden las alcantarillas de tapa redonda de metal como la que existe en ese mismo cruce de calles, pero está en buenas condiciones.

VANGUARDIA acudió al sitio este miércoles 30 de agosto donde corroboró que existe aún un charco de aguas negras en el cruce de las calles, mismo que emite un olor fétido y burbujea.

“Esa alcantarilla tiene años tapada, no es un tema de ahorita y desde el 2019 me he estado quejando. Anteriormente sí había una rejilla pero tiene como un año que se la robaron, ya no está”, explicó el comerciante a este medio.

Detalló que es común que los vehículos pasen por el charco y salpiquen a los transeúntes, además de que el fuerte olor entra hasta su negocio, por lo que en tiempos de calor deben mantener las ventanas cerradas.

Asimismo, mencionó que sus clientes se quejan del olor al llegar a su local, preguntándole si no se ha acercado a las autoridades para revisr la situación.